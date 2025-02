Le réassureur Swiss Re a enregistré de solides résultats l'année dernière, malgré les coûts occasionnés par les catastrophes naturelles et la constitution d'importantes réserves. Les actionnaires verront leur dividende relevé de 55 cents à 7,35 dollars par action.

Swiss Re vise en 2025 un bénéfice net supérieur à 4,4 milliards de dollars. Sur les trois prochaines années, le dividende par action doit croître de 7% (archives). ATS

Keystone-SDA, al ATS

Pour ces résultats 2024, la comparaison avec l'exercice précédent est délicate, en raison d'un changement de norme comptable d'US Gaap à IFRS 17. Les recettes d'assurance ont ainsi plafonné à 45,6 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net s'est élevé à 3,24 milliards, a annoncé le groupe jeudi dans un communiqué.

La constitution de 2,4 milliards de dollars de réserves pour les activités de responsabilité civile aux Etats-Unis avait pesé au troisième trimestre, justifiée par une hausse significative des plaintes collectives outre-Atlantique.

Dans l'assurance dommages (P&C Insurance), le ratio combiné, qui mesure le rapport entre les primes encaissées et les dédommagements versés, a atteint 89,9%, tandis qu'il s'est fixé à 89,7% dans l'activité avec les entreprises (Corporate Solutions).

Bénéfice net et dividende sont légèrement supérieurs aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP.

Swiss Re a confirmé ses perspectives. Le groupe vise en 2025 un bénéfice net supérieur à 4,4 milliards de dollars. Sur les trois prochaines années, le dividende par action doit croître de 7% «ou plus» par an et le rendement des fonds propres doit atteindre plus de 14%.

Au niveau des divisions, l'assurance-vie (L&H) cible un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars cette année, alors que P&C s'attend à dégager un ratio combiné inférieur à 85%. Corporate Solutions voit ce marqueur en dessous de 91%.

La direction du numéro deux mondial de la réassurance prévoit aussi de continuer à réduire ses coûts de 300 millions de dollars d'ici 2027.