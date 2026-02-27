  1. Clients Privés
Réassurance Swiss Re porté par une faible sinistralité en 2025

ATS

27.2.2026 - 07:40

Le géant de la réassurance Swiss Re a bénéficié l'année dernière d'une sinistralité moindre pour soigner sa rentabilité et compenser un tassement des recettes.

Les chiffres présentés par Swiss Re sont globalement supérieurs aux prévisions (archives).
ATS
ATS

Keystone-SDA

27.02.2026, 07:40

27.02.2026, 07:56

Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende de 8 dollars par action, davantage que les 7,35 dollars de l'exercice précédent.

Le bénéfice net a bondi de 47% à 4,76 milliards de dollars (3,68 milliards de francs au cours du jour), indique vendredi le numéro deux mondial de la réassurance. Les revenus se sont étiolés de 5% à 43,14 milliards.

Dans l'activité de réassurance dommages (P&C Re), le rapport entre les encaissements et les remboursements (ratio combiné) a été amélioré à 79,4%, contre 89,9% en 2024. Pour l'assurance aux entreprises (CorSo), cet indicateur s'est fixé à 86,5%, à comparer aux 89,7% de l'exercice précédent. Les fonds propres ont atteint 25,1 milliards de dollars (+15%).

Les chiffres sont globalement supérieurs aux prévisions moyennes du consensus AWP. Les recettes se situent dans la fourchette inférieure des attentes.

Pour 2026, la direction confirme ses objectifs financiers communiqués en décembre. Elle vise notamment un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars, un ratio combiné P&C Re inférieur à 85% et à 91% pour la réassurance-vie (L&H Re). Un programme de rachat d'action de 1,5 milliard de dollars sera conduit en 2026.

