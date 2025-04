L'exploitant national du réseau d'électricité Swissgrid a dégagé un résultat d'entreprise de 103,8 millions de francs en 2024, en hausse de 3,8 millions sur un an. Le chiffre d'affaires a bondi en raison des tarifs plus élevés.

L'approvisionnement en électricité a été stable l'an dernier en Suisse malgré les écueils. ATS

Keystone-SDA ATS

Le chiffre d'affaires net s'est monté à 1,825 milliard de francs, contre 1,219 milliard en 2023, annonce Swissgrid mercredi. Cette forte augmentation due à la hausse des tarifs s’explique par les perturbations sur les marchés de l’énergie en 2022, sachant que l'exploitant répercute ces coûts les années suivantes. En 2026, les prestations seront à nouveau moins chères, assure la société.

Au niveau du résultat d'entreprise, il faut s'attendre à un exercice 2025 de l'ordre de celui écoulé. Le modèle d'affaire de Swissgrid est fortement réglementé.

L'exploitant se félicite d'avoir pu en 2024 «exploiter le réseau de transport suisse de manière sûre et fiable. La disponibilité a été supérieure à 99,9%, malgré un environnement exigeant».

L’année passée a de nouveau mis en évidence l’importance de la collaboration entre les différents gestionnaires européens pour la stabilité du réseau, précise la société. «L’augmentation des flux d’électricité internationaux et l’absence d’accord sur l’électricité avec l’UE ont posé des défis à l'entreprise.»

Des congestions du réseau aux frontières nationales se sont produites, entraînant des coûts élevés (mesures de "redispatch"). Swissgrid appelle de ses voeux un accord sur l’électricité entre la Suisse et l’UE.

Pour des procédures simplifiées

Les défis vont continuer à augmenter, prévoit Swissgrid. L'exploitant réclame notamment des procédures d’autorisation plus simples.

Il a constaté en outre qu'il devenait plus difficile de prévoir la production d’électricité solaire. Cela a nécessité en 2024 un recours accru à de l’énergie de réglage, occasionnant là aussi des coûts pour les consommateurs.

La société a investi l'an dernier plus de 300 millions de francs dans l’extension et la maintenance du réseau de transport. Parmi les étapes franchies figure la nouvelle ligne de 380 kilovolts entre Mörel et Ulrichen pour le transport de l’énergie hydraulique valaisanne. Les rénovations des sous-stations de Mettlen et de Lachmatt ont permis par ailleurs de renforcer l’approvisionnement en Suisse centrale et à Bâle-Campagne.

Au total, Swissgrid gère plus de 250 projets de réseau dans toutes les régions du pays.

Au titre de l'exercice écoulé, le conseil d’administration propose un dividende de 51,9 millions de francs (30 millions en 2023).

Swissgrid indique enfin avoir renforcé son engagement pour la durabilité. Pour la première fois, des objectifs climatiques concrets ont été fixés. D’ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre doivent être divisées par deux, puis réduites de 90% à l'horizon 2040.