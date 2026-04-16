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Industrie MEM Swissmem et Swissmechanic prévoient de fusionner

ATS

16.4.2026 - 06:44

Les faîtières Swissmem et Swissmechanic veulent former une seule et unique association pour l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM). Le projet vise à étoffer les services aux membres et augmenter le poids politique du secteur.

Le projet de fusion entre Swissmem et Swissmechanic découle de la collaboration des deux faîtières dans le domaine de la formation professionnelle de base (archives).
Le projet de fusion entre Swissmem et Swissmechanic découle de la collaboration des deux faîtières dans le domaine de la formation professionnelle de base (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.04.2026, 06:44

16.04.2026, 06:49

Le conseil de Swissmechanic et le comité de Swissmem ont tous deux validé le principe d'une union, respectivement le 15 avril et le 26 février, indique un communiqué publié jeudi. Les assemblées de deux associations devront encore donner leur feu vert. Pour Swissmem, ce sera le 23 juin. Il faudra attendre jusqu'au 24 octobre pour connaître la décision de Swissmechanic.

Depuis le début de l'année, les deux faîtières se sont alliées dans le domaine de la formation professionnelle de base. Le projet de fusion découle de cette collaboration couronnée de succès, expliquent-elles.

Swissmem compte environ 1500 membres, tandis que Swissmechanic revendique quelque 1300 entreprises associées, surtout des PME. L'industrie MEM emploie 325'000 personnes en Suisse, dont 20'000 apprentis, et 550'000 collaborateurs à l'étranger, précise le communiqué. Le secteur génère 7% du Produit intérieur brut (PIB) suisse.

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