L'application Yuh devient propriété de Swissquote. PostFinance vend sa participation de 50% dans Yuh à la banque glandoise. Les deux partenaires avaient lancé l'application il y a quatre ans. La transaction valorise Yuh à 180 millions.

Keystone-SDA ATS

Yuh pourra ainsi mettre en œuvre sa stratégie d'expansion de manière plus efficace et plus ciblée, écrit PostFinance dans un communiqué diffusé vendredi en début de soirée. Swissquote a payé une partie du prix d'achat sous forme d'actions propres (treasury shares), augmentant ainsi la participation de PostFinance dans Swissquote, qui s'élevait jusqu'alors à 5%.

En reprenant l'intégralité de Yuh, Swissquote pourra exploiter encore davantage les synergies entre les deux entreprises et proposer une offre diversifiée pour tous les groupes cibles et toutes les tranches d'âge, est-il précisé.

Il y a quatre ans, les néobanques étaient encore des produits exotiques et il était judicieux de développer le produit en commun, a relevé le directeur général de Swissquote Marc Bürki, contacté vendredi soir par AWP.

Entretemps, les choses ont changé et il est plus simple que Yuh ait un seul propriétaire. La transaction s'est donc déroulée de «manière normale» a ajouté le CEO.

De son côté PostFinance dit vouloir «se concentrer sur les points clés de sa propre stratégie», dans un environnement de marché qualifié de difficile.

M. Bürki a précisé qu'il n'est pas question de transférer les clients de Yuh chez Swissquote. L'application est connue pour être plus avantageuse que Swissquote dans plusieurs domaines, surtout pour de nouveaux clients et utilisateurs qui ont des besoins simples.

L'application Yuh sera donc maintenue et la palette de ses produits continuera d'être développée. Actuellement, quelque 70 personnes travaillent pour Yuh et, au vu des projets de croissance, ce nombre va augmenter à l'avenir, a encore dit M. Bürki.

En mars dernier, Yuh annonçait avoir atteint le seuil de rentabilité, moins de quatre ans après son lancement. En 2024, l'application bancaire affichait un bénéfice net de 1,7 million de francs et des avoirs en dépôt à 3 milliards de francs. Elle revendique désormais plus de 340'000 utilisateurs.