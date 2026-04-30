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Chimie Syngenta progresse au premier partiel grâce à l'innovation

ATS

30.4.2026 - 09:05

L'agrochimiste et producteur de semences Syngenta a vu ses recettes, tout comme son résultat opérationnel, progresser sur les trois premiers mois de l'année. La transformation en cours vers des activités à plus forte marge et axées sur l'innovation porte ses fruits.

De janvier à fin mars dernier, les revenus de Syngenta ont connu une hausse de 2% sur un an en monnaies locales, à 6,4 milliards de dollars (5,1 milliards de francs) (archives).
De janvier à fin mars dernier, les revenus de Syngenta ont connu une hausse de 2% sur un an en monnaies locales, à 6,4 milliards de dollars (5,1 milliards de francs) (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.04.2026, 09:05

30.04.2026, 09:11

De janvier à fin mars dernier, les revenus de la société ont connu une hausse de 2% sur un an en monnaies locales, à 6,4 milliards de dollars (5,1 milliards de francs), informe celle-ci dans un communiqué publié jeudi. A taux de change constant, le chiffre d'affaires a reculé de 4%.

Toutes les zones géographiques ont généré de bons résultats grâce au lancement de nouveaux produits, affirme la firme bâloise aux mains du chinois Chemchina, qui note que le contexte du marché a été marqué par l'incertitude géopolitique et les perturbations commerciales. Elle se targue de ses technologies dites de nouvelle génération pour le maïs et le soja ainsi que de nouvelles technologies de protection des cultures sur les principaux marchés.

Une forte dynamique commerciale a été constatée en Chine pour les portefeuilles de protection des cultures et de semences, ajoute-t-elle.

Syngenta Group China a enregistré des recettes en hausse de 1% (-4% à taux de change constant) en glissement annuel, à 1,5 milliard de dollars. En tenant compte de la sortie du commerce des céréales, la croissance sous-jacente a atteint 11% (5% à TCC) par rapport à l'année précédente.

La division Syngenta Crop Protection, qui rassemble les produits phytosanitaires, a vu pour sa part son chiffre d'affaires augmenter de 3% (-3% TTC) à 3,5 milliards de dollars, soutenu par la Chine et l'Europe en particulier grâce à «des conditions de culture favorables».

Les revenus de Syngenta Seeds, division dédiée aux semences, ont grimpé de 7% (1% TTC) à 1,5 milliard de dollars, portés entre autres par les ventes en Amérique latine (+60%).

Gestion des coûts

Le résultat d'exploitation (Ebitda) de l'entreprise s'est lui affiché en progression de 5% (1% hors effets de change) à 1,4 milliard de dollars. La marge afférente s'est enrobée d'environ 0,6 point de pourcentage pour s'établir à 21,9%, contre 21,4% à la même période un an plus tôt «Cette amélioration s'explique principalement par la stratégie de l'entreprise axée sur les activités à plus forte marge, une gestion rigoureuse des coûts et des gains d'efficacité opérationnelle continus», avance l'entreprise.

Le groupe soutient que ses programmes en matière d'intelligence artificielle «ont continué de générer un impact commercial mesurable au premier trimestre, les initiatives lancées en 2025 étant désormais déployées à l'échelle de l'organisation.»

Syngenta ne donne pas de prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

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