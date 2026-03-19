Après l'accident mortel d'une télécabine mercredi à Engelberg (OW), l'installation incriminée reste fermée jusqu'à nouvel avis sur le tronçon où est survenu le drame. L'entreprise de remontées mécaniques de la station obwaldienne ignore encore, quand elle pourra y être remise en service.

KEYPIX - Des cabines du téléphérique Engelberg-Titlis Express sont visibles à Gerschnialp et près du lac Truebsee, où une cabine de ce même téléphérique s'est écrasée, le mercredi 18 mars 2026 à Engelberg. (KEYSTONE/Urs Flueeler) KEYSTONE

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Le «Titlis Xpress», une installation de télécabines à huit places, n'a été remise en marche qu'entre la vallée et la station intermédiaire de Trübsee. L'accident s'est produit peu après cette dernière en direction de la station supérieure de Stand.

Le téléphérique reliant en parallèle Trübsee à Stand permettra de garantir le transport sur cet axe supérieur, indique jeudi à Keystone-ATS un porte-parole des remontées mécaniques. Sur l'axe inférieur, aucune autre remontée mécanique que le Titlis Xpress ne permet d'accéder à la partie du domaine skiable située au-dessus de 2000 mètres.

Mercredi vers 11h00, une femme de 61 ans a perdu la vie dans la chute de sa télécabine. La remontée mécanique a été inaugurée en 2015 et révisée pour la dernière fois en septembre dernier. Les causes de l'accident font l'objet d'une enquête du Ministère public nidwaldien, le lieu de l'accident se situant sur le territoire du canton de Nidwald.