Médias Tamedia poursuit sa réorganisation et biffe 25 à 30 postes

ATS

27.1.2026 - 11:29

Le groupe Tamedia poursuit sa transformation: le «print» et le numérique seront séparés sur le plan organisationnel et gérés au sein de deux pôles d’activité distincts. La réorganisation entraînera une réduction de 25 à 30 postes équivalents plein temps.

Tamedia annonce un nouveau plan social pour 25 à 30 de ses collaborateurs (photo symbolique).
Tamedia annonce un nouveau plan social pour 25 à 30 de ses collaborateurs (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

27.01.2026, 11:29

27.01.2026, 11:44

Un plan social s’appliquera aux collaboratrices et collaborateurs concernés, annonce mardi Tamedia. L’organisation des rédactions reste inchangée et les marques clés ne sont pas concernées par la réduction des effectifs, est-il précisé.

À compter du 1er mars 2026, les activités de marché de Tamedia seront encore plus orientées vers le lectorat et la clientèle. Le «print» et le numérique seront séparés et gérés au sein de deux pôles d’activité distincts: Premium Digital et Premium Print & E-Paper, avec pour objectif d’accélérer fortement le développement du numérique.

