Economie TAP Air Portugal: plombé par les charges au deuxième partiel

ATS

28.8.2025 - 11:55

La compagnie TAP Air Portugal, dont le gouvernement prévoit de privatiser 49,9% du capital, a annoncé jeudi avoir dégagé un bénéfice de 37,5 millions d'euros (environ 35 millions de francs) au deuxième trimestre, en recul de 42,5% sur un an.

Le processus en vue de la privatisation de TAP Air Portugal a été lancé en juillet (archives).
Le processus en vue de la privatisation de TAP Air Portugal a été lancé en juillet (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.08.2025, 11:55

28.08.2025, 11:58

Sur cette période, les charges d'exploitation de la compagnie aérienne ont progressé de 5,6%, à plus d'un milliard d'euros, avec notamment des coûts du personnel en hausse de 18,3%, selon le communiqué publié par TAP.

Le groupe a pourtant bénéficié d'une hausse du trafic de passagers (+4,5%), transportant 4,35 millions de voyageurs, ainsi qu'une légère augmentation de ses recettes (+1,7%) à 1,13 milliard d'euros au cours du trimestre.

Sur l'ensemble du premier semestre, TAP a toutefois enregistré une perte de 70,7 millions d'euros.

«Après un début d'année difficile, TAP a affiché une performance positive», s'est félicité le directeur général Luis Rodrigues, précisant que la compagnie avait connu «l'un des étés les plus difficiles» en raison «des contraintes au niveau des contrôle aux frontières dans les aéroports nationaux qui ont lourdement impacté l'activité».

Renationalisée dans l'urgence en 2020 pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, TAP avait bénéficié d'une injection de 3,2 milliards d'euros de fonds publics en échange d'un plan de restructuration dont la mise en oeuvre doit s'achever cette année.

«Nos priorités restent claires: transformer TAP en une entreprise durablement rentable et attractive», a souligné M. Rodrigues.

Le gouvernement a lancé le 10 juillet dernier le processus de privatisation de TAP avec l'adoption d'un décret fixant les conditions de l'opération.

Le Portugal prévoit de céder jusqu'à 49,9% du capital de la compagnie aérienne, dont 5% réservés en priorité aux employés.

La prochaine étape passera par l'adoption du cahier des charges qui définira les critères juridiques et administratifs de la cession.

Plusieurs compagnies aériennes européennes comme Air France-KLM, Lufthansa ou le groupe IAG (British Airways et Iberia), ont déjà manifesté leur intérêt pour cette privatisation.

