«J'espère l'avoir convaincu»: le président français Emmanuel Macron, en visite lundi à Washington, a plaidé la cause de l'Union européenne face à la marée de nouveaux de droits de douane promis par Donald Trump.

Depuis le début de son second mandat, le président américain annonce régulièrement de nouvelles taxes sur les produits entrant aux Etats-Unis, parfois déjà entrées en vigueur (avec la Chine), parfois repoussées à une date ultérieure pour les Canadiens, les Mexicains ou encore des produits spécifiques comme l'acier, l'aluminium, plus tard les médicaments, l'automobile...

Il accuse notamment les pays de l'Union européenne – qui exporte plus vers les Etats-Unis que l'inverse – de se comporter de manière «injuste» avec son pays.

Donald Trump critique notamment le niveau de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), payée par les consommateurs dans les pays européens, qu'il a assimilée à un droit de douane supplémentaire sur les produits américains.

En visite lundi à la Maison Blanche, Emmanuel Macron a tenté d'adoucir l'humeur de son homologue vis-à-vis du bloc européen. «Notre volonté c'est qu'il y ait une concurrence juste», «équitable», entre «nos industries», «des échanges plus fluides et encore davantage d'investissements» de part et d'autre de l'Atlantique, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse commune à la Maison Blanche.

Les discussions se poursuivront «entre nos ministres, nos équipes, pour clarifier les sujets qui doivent l'être» sur le plan commercial, a-t-il ajouté.

«Pas le moment»

«J'espère l'avoir convaincu», a affirmé ensuite le président français, dans une interview avec la chaîne américaine Fox News. «La TVA [de 20% en France, NDLR] n'est pas un droit de douane», a-t-il notamment souligné.

«Ce n'est vraiment pas le moment d'augmenter les droits de douane, a-t-il enchaîné. Pourquoi? Parce que l'urgence, c'est d'augmenter nos dépenses en matière de défense et de sécurité. Comment voulez-vous qu'on le fasse si on est en guerre commerciale?»

Une grande part de la rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron a porté sur la guerre en Ukraine, trois ans jour pour jour après le début de l'invasion russe.

Emmanuel Macron a aussi affirmé sur Fox News avoir dit à son homologue que ce dernier ne pouvait «pas mener une guerre commerciale contre la Chine et l'Europe en même temps».

Lundi, un entretien bilatéral a aussi eu lieu à Washington au niveau des ministres des Finances, l'américain Scott Bessent et le français Eric Lombard.

M.Bessent a, à cette occasion, «souligné l'importance de poursuivre la longue relation transatlantique entre la France et les Etats-Unis», selon un communiqué de l'administration américaine.

«Imprévisibilité»

La menace de droits de douane est encore plus tangible pour les voisins directs des Etats-Unis: le Canada et le Mexique. Au cours d'une conférence de presse avec Emmanuel Macron, le président Donald Trump a affirmé que les droits de douane qu'il souhaite leur imposer seraient appliqués «selon le calendrier prévu».

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a espéré pour sa part, en conférence de presse à Mexico, parvenir à un accord avant la fin de la semaine pour éviter de voir les produits mexicains surtaxés à compter du 4 mars.

Donald Trump avait annoncé la mise en place de droits de douane de 25% sur tous les produits canadiens et mexicains avant de faire volte-face début février, quelques heures avant leur entrée en vigueur, en accordant un sursis de 30 jours aux deux pays.

«Nous devons être capables de faire face à l'imprévisibilité du président Trump», a déclaré de son côté la ministre canadienne des Affaires étrangères, Melanie Joly.

«Nous devons être conscients que la menace de droits de douane est réelle, et pourrait durer un moment», a-t-elle ajouté, affirmant avoir eu des «retours positifs de nombreux responsables américains sur ce que nous avons fait» pour répondre à l'exigence américaine de mieux sécuriser leur frontière commune.