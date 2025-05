Taux de référence hypothécaire : perspectives et enjeux

L'Office fédéral du logement (OFL) procédera lundi 2 juin à la publication trimestrielle du taux d'intérêt de référence valable pour la fixation des loyers. Les variations de ce taux peuvent avoir une incidence directe sur les loyers.

L'origine :

Un taux d'intérêt de référence est établi depuis septembre 2008 en vue de l'adaptation des loyers dans toute la Suisse sur la base des modifications du taux hypothécaire. Il est fondé sur le taux hypothécaire moyen des banques et est toujours arrondi au quart de pour-cent le plus proche. Il a remplacé le taux d'intérêt pour les hypothèques variables qui était déterminant dans les cantons.

A son introduction en 2008, le taux hypothécaire de référence applicable aux contrats de bail se situait à 3,5%. Il n'a eu de cesse de reculer jusqu'en juin 2023, date à laquelle avait sonné l'amorce d'un relèvement après un plus bas à 1,25% depuis mars 2020. Remonté à 1,75% en décembre 2023, il est redescendu à 1,5% en mars dernier.

Les bases :

Toute banque active en Suisse dépassant un seuil de 300 millions de francs de crédits hypothécaire est tenue d'en livrer les conditions sur une base trimestrielle à la Banque nationale suisse (BNS), mandatée par l'OFL, qui en extrapole un taux d'intérêt moyen pondéré des créances hypothécaires dans le pays. Arrondi au quart de point de pourcentage le plus proche, ce taux moyen pondéré détermine le taux de référence applicable aux baux à loyer.

Les effets :

Toute hausse d'un quart de point du taux de référence permet au bailleur d'exiger une hausse de loyer de 3,0%, pour autant que celui-ci soit basé sur le taux de référence précédent et non sur une valeur plus ancienne. De même, les locataires peuvent demander un allègement de loyer de 2,91% en cas de baisse d'un quart de point.

A noter qu'il convient d'examiner quel est le taux appliqué dans le contrat de bail en vigueur, chaque quart de point de pourcentage d'écart additionnel dans un sens ou dans l'autre, par rapport à au taux le plus récent, donnant droit à un ajustement de même ampleur.

Coquetterie mathématique :

Un loyer à 1000 francs augmenté de 3,0% passe à 1030 francs. Pour revenir à 1000 francs, ce dernier montant ne doit être raboté «que» de 2,91%. C'est ce qui explique la discrépance de prime abord entre l'ampleur du droit au relèvement et celle du droit à l'allègement.

Effet retard :

Toute modification à la hausse ou à la baisse ne peut entrer en vigueur qu'au terme d'une période de préavis, généralement fixée à trois mois complets. La publication du taux de référence survenant en début de mois, il convient d'ajouter à ce délai le reste dudit mois.

Facteurs de calcul subsidiaires :

Suite à une variation du taux de référence, les bailleurs peuvent aussi répercuter 40% de l'inflation officiellement recensée par l'indice des prix à la consommation depuis la dernière adaptation de loyer.

Ils disposent en outre de la possibilité de transposer aux locataires l'"augmentation de leurs frais généraux». Dans la pratique et selon l'association alémanique des propriétaires fonciers (HEV), les régies tendent à appliquer un taux forfaitaire de 0,5 à 1,0% de hausse par année. A noter toutefois qu'en cas de contestation, les propriétaires sont tenus d'apporter la démonstration de l'augmentation de leurs frais généraux.

Effets secondaires indésirables :

La prise en compte dans le calcul des variables «inflation» et «frais généraux» peut modérer l'ampleur de la baisse de loyer espérée, voire dans certains cas aboutir à une hausse. L'Association des locataires (Asloca) tient à disposition du public un calculateur en ligne pour vérifier le droit à une baisse de loyer avant tout envoi de recommandé.