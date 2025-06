Les hypothèques fixes à court et moyen terme retrouvent les niveaux d'il y a trois ans. La tendance devrait se poursuivre si la BNS devait encore abaisser son taux directeur à la mi-juin.

Si, comme la plupart des analystes s'y attendent, la gardienne du franc abaisse son taux directeur de 0,25% à 0% le 19 juin prochain, il faudrait s'attendre à une nouvelle baisse des taux hypothécaires. Imago

Keystone-SDA ATS

À 1,25% pour les hypothèques à taux fixes sur cinq ans et à 1,12% pour leurs homologues sur deux ans, celles-ci retrouvent leur niveau de début 2022. A titre de comparaison, les hypothèques sur cinq ans atteignaient il y a un an 2,33%, soit plus d'un point de pourcentage de plus, et les secondes plus du double à 2,31%, souligne jeudi le comparateur en ligne moneyland.ch dans un communiqué.

«La perspective que la Banque nationale suisse abaisse son taux directeur à 0% ou dans le négatif a exercé davantage de pression sur les taux des hypothèques fixes à court terme que sur celles à long terme», a résumé l'expert cité dans le document, Felix Oeschger.

Pour les hypothèques à long terme, la baisse des taux a été moins marquée depuis juin 2024, c'est pourquoi la courbe des taux est actuellement nettement plus raide qu'il y a encore un an. Celles à dix ans s'affichent à 1,62%, soit davantage qu'en début d'année et qu'il y a trois ans.

