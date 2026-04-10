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Médias TeleBielingue: le personnel se mobilise face aux licenciements

ATS

10.4.2026 - 11:52

À la suite de la perte de sa concession et de l’annonce d’un licenciement collectif, le personnel de TeleBielingue s’organise. Il a mandaté Syndicom et élu une délégation pour défendre ses intérêts dans la procédure de consultation, avec pour priorité de sauver un maximum d’emplois.

À la suite de la perte de sa concession et de l’annonce d’un licenciement collectif, le personnel de TeleBielingue s’organise. 
À la suite de la perte de sa concession et de l’annonce d’un licenciement collectif, le personnel de TeleBielingue s’organise. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.04.2026, 11:52

Dans un communiqué publié vendredi, Syndicom indique que le personnel, réuni en assemblée le 2 avril 2026, l’a mandaté à l’unanimité pour le représenter dans la procédure de consultation et a constitué une délégation du personnel. Celle-ci doit, avec le syndicat, analyser la situation et élaborer des propositions pour éviter ou limiter les licenciements.

La délégation critique un délai de consultation insuffisant et exige davantage de transparence de la part de la direction, notamment un accès aux informations économiques de l’entreprise et de sa maison mère, Gassmann Media. L’objectif est de disposer du temps et des données nécessaires pour étudier des alternatives crédibles à la fermeture.

Dans un contexte d’incertitude prolongée, la pression sur les employés est très forte. Alors qu’ils doivent continuer à travailler pleinement jusqu’en juin 2026, ils demandent des mesures pour alléger la charge et un plan social équitable. Le licenciement collectif annoncé concerne environ 40 employés ainsi que 16 indépendants réguliers.

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