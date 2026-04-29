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Médias Telebielingue se réorganise pour poursuivre ses activités

ATS

29.4.2026 - 19:28

La télévision régionale biennoise TeleBielingue veut poursuivre ses activités sans dépendre de subventions publiques. A l’issue de la procédure de consultation menée avec les collaborateurs, la direction a opté pour un nouveau concept d’exploitation.

Le nouveau concept permet de maintenir jusqu'à 17 postes sur 40 à Telebielingue (archives).
Le nouveau concept permet de maintenir jusqu'à 17 postes sur 40 à Telebielingue (archives).
sda

Keystone-SDA

29.04.2026, 19:28

Ce concept combine plusieurs idées de réorganisation en une solution viable, écrit mercredi le groupe Gassmann dans un communiqué. Il permet d'assurer l'existence de la chaîne à long terme et de maintenir «un maximum d'emplois».

Les effectifs devront toutefois être adaptés. Le concept permet de maintenir jusqu'à 17 postes sur les 40 existants. Six personnes quitteront la chaîne volontairement. Des suppressions de postes devraient être prononcées parmi la vingtaine de collaborateurs restants.

«Les chiffres sont et restent dynamiques, parce que les collaboratrices et les collaborateurs peuvent prendre des décisions et en changer durant le processus en cours», a déclaré le directeur général de Gassmann, Christian Bärenfaller, à Keystone-ATS.

Dans son communiqué, la chaîne promet que le public continuera de bénéficier d’un «média régional indépendant, reconnu et authentique, reflétant le bilinguisme de la région». La planification détaillée du nouveau concept débutera dans les prochaines semaines.

La chaîne TeleBielingue a démarré ses émissions en 1999. Elle a définitivement perdu en mars sa concession couvrant le Jura bernois, la région biennoise et le Seeland. La concession a été accordée à Canal B, petite soeur de la chaîne neuchâteloise Canal Alpha.

Le groupe Gassmann avait initialement annoncé un licenciement collectif suite à la décision rendue par le Tribunal administratif fédéral.

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