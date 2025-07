Le géant des télécommunications Telefonica a confirmé mercredi ses objectifs pour 2025 malgré une nouvelle perte nette au deuxième trimestre, en raison d'effets de change négatifs et d'une moins value lors de la cession de plusieurs filiales en Amérique latine.

Le président de Telefonica, Marc Murta, a affirmé que l'opérateur historique espagnol tiendra ses objectifs financiers pour 2025. (archive) ATS

L'opérateur espagnol, engagé dans un important virage stratégique destiné à accroître sa rentabilité, a perdu 51 millions d'euros entre avril et juin, alors qu'elle avait engrangé un bénéfice de 447 millions d'euros sur la même période voilà un an.

Sur l'ensemble du premier semestre, la perte nette essuyée par le groupe de télécommunications, fortement implanté en Europe et en Amérique latine, atteint le chiffre astronomique de 1,35 milliards d'euros.

Cette évolution est due selon le groupe à des effets de change négatifs dans plusieurs pays où Telefonica opère, mais aussi et surtout par la moins-value constatée lors de la cession de ses filiales en Argentine, au Pérou, en Uruguay et en Equateur.

Sans cet événement exceptionnel, qui avait déjà coûté 1,3 milliard d'euros à l'entreprise au premier trimestre, le groupe aurait dégagé 155 millions d'euros de bénéfice net entre avril et juin. Sur l'ensemble du premier semestre, il aurait gagné 558 millions d'euros.

Le groupe, qui a engagé en début d'année une révision stratégique dont les résultats seront présentés d'ici la fin de l'année, précise avoir engrangé 8,95 milliards d'euros de chiffre d'affaires au deuxième trimestre, et 18 milliard au premier semestre, avec une croissance organique de 1,5%.

Au vu de ses résultats, l'opérateur historique espagnol assure qu'il tiendra ses objectifs financiers pour 2025, qui prévoient une croissance organique de ses revenus et une rémunération de ses actionnaires à hauteur de 30 centimes d'euro par action.

«Nous progressons dans la définition de notre révision stratégique, mais en attendant, nous continuons à exécuter notre mandat pour l'année avec discipline et professionnalisme», insiste Marc Murtra, président de Telefónica, cité dans un communiqué.

Le groupe espagnol, qui souhaite se recentrer sur ses quatre principaux marchés (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni et Brésil), a engagé ces derniers mois la vente de ses filiales en Colombie, en Uruguay et en Equateur, après avoir conclu la vente de ses activités en Argentine et au Pérou.

Selon des médias espagnols, il pourrait également céder sa filiale mexicaine.

Ce recentrage survient à un moment charnière pour le géant des télécoms, au coeur de vastes manoeuvres depuis l'entrée surprise de la compagnie saoudienne STC, qui a acquis 9,9% du capital de l'entreprise en septembre 2023. Cette opération a conduit l'Etat espagnol à prendre une participation de 10% dans l'entreprise via le fonds public SEPI.