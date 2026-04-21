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Economie Temenos choisit l'ex-chef des finances de SIX comme CFO

ATS

21.4.2026 - 18:31

Temenos a choisi Daniel Schmucki comme responsable des finances et membre de la direction à partir du 3 août prochain. Le poste est actuellement occupé en intérim par le directeur général (CEO) Takis Spiliopoulos.

Daniel Schmucki, ancien responsable des finances de l'opérateur de la Bourse suisse SIX, s'occupera de celles du genevois Temenos dès cet été (archives).
Daniel Schmucki, ancien responsable des finances de l'opérateur de la Bourse suisse SIX, s'occupera de celles du genevois Temenos dès cet été (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.04.2026, 18:31

21.04.2026, 18:42

M. Schmucki dispose «de plus de trente ans» d'expérience de direction «dans les infrastructures des marchés financiers, les marchés des capitaux et les activités internationales complexes», souligne le communiqué de l'éditeur genevois de logiciels bancaires publié mardi soir, en marge des résultats du premier trimestre.

Le dirigeant a notamment travaillé neuf ans comme chef des finances de SIX Group. En janvier dernier, l'opérateur de la Bourse suisse avait fait part du départ surprise de Daniel Schmucki, qui souhaitait «poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles en dehors» du groupe zurichois.

Auparavant, M. Schmucki a passé plus de 17 ans chez Flughafen Zürich, l'opérateur du tarmac de Kloten, au sein duquel il a été responsable des cordons de la bourse de 2008 à 2017.

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