L'éditeur de logiciels bancaires Temenos lancera jeudi 13 août un nouveau programme de rachat d'actions, doté de 100 millions de francs. L'opération pourra courir jusqu'au 26 février de l'année prochaine.

Les titres rapatriés ne seront pas voués à destruction. (archive)

Les titres rapatriés seront destinés à alimenter des programmes d'intéressement des employés ou le financement d'éventuelles acquisitions, entre autres, indique le groupe genevois dans un communiqué mercredi.

Le ratio d'endettement net doit se maintenir dans la fourchette visée de une fois à une fois et demi l'excédent brut d'exploitation apuré de tout facteur exceptionnel d'ici la fin de l'année en cours.