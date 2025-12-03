  1. Clients Privés
Logiciels bancaires Temenos nomme Takis Spiliopoulos comme directeur général

ATS

3.12.2025 - 07:16

Le groupe genevois Temenos a un nouveau directeur général (CEO). (archive)
Le groupe genevois Temenos a un nouveau directeur général (CEO). (archive)
ATS

Le conseil d'administration de Temenos a nommé Takis Spiliopoulos au poste de directeur général (CEO), annonce-t-il mercredi. Celui qui était jusqu'alors directeur financier (CFO) et directeur par intérim de l'entreprise entre en fonction avec effet immédiat.

Keystone-SDA

03.12.2025, 07:16

03.12.2025, 07:49

M. Spiliopoulos a rejoint le développeur de logiciels bancaires en 2019 et a assumé le rôle de directeur général par intérim dès septembre dernier. «Il apporte une expertise approfondie dans les domaines des logiciels, du développement de produits et des technologies financières, ainsi que de solides compétences en matière de gestion du personnel, de stratégie, d'opérations et de finance», indique Temenos dans un communiqué.

«Il a fait ses preuves dans la constitution et la direction d'équipes dynamiques et performantes, ainsi que dans la promotion d'une culture d'autonomie, de responsabilité et de confiance au sein de l'organisation», ajoute le groupe genevois.

Il précise être à la recherche d'un nouveau directeur financier et qu'il communiquera de plus amples informations à ce sujet «en temps voulu».

Début septembre dernier, le patron de l'entreprise d'alors, Jean-Pierre Brulard, avait démissionné avec effet immédiat, sans que les raisons de ce départ ne soient explicitées.

