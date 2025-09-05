  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Logiciels bancaires Temenos souffre en Bourse, après l'éviction de son patron français

ATS

5.9.2025 - 12:37

Le spécialiste genevois des logiciels bancaires Temenos voyait son action s'enfoncer à la Bourse suisse vendredi, au lendemain du départ avec effet immédiat de son directeur général (CEO) Jean-Pierre Brulard, annoncé jeudi. Il avait pris ses fonctions en mai 2024.

La direction de Temenos a déjà connu des années mouvementées, avec le départ de son directeur général Max Chuard en janvier 2023, sous la pression notamment de l'actionnaire minoritaire Petrus Advisers.
La direction de Temenos a déjà connu des années mouvementées, avec le départ de son directeur général Max Chuard en janvier 2023, sous la pression notamment de l'actionnaire minoritaire Petrus Advisers.
ATS

Keystone-SDA

05.09.2025, 12:37

05.09.2025, 12:42

Vers 11h30, l'action chutait de 15,3% à 59,90 francs, pas loin de son plus bas du jour à 59,50 francs. Elle était bonne dernière de l'indice SPI, qui grappillait 0,1%.

En téléconférence, le président du conseil d'administration Thibault de Tersant a expliqué jeudi qu'un changement s'imposait pour réaliser la nouvelle stratégie, après que M. Brulard a travaillé à un plan stratégique durant les seize mois de sa fonction et a pris d'importantes décisions au niveau du personnel. Le directeur des finances Takis Spiliopoulos occupera le poste de CEO jusqu'à la nomination d'un ou d'une titulaire.

La direction de Temenos a déjà connu des années mouvementées, avec le départ de son directeur général Max Chuard en janvier 2023, sous la pression notamment de l'actionnaire minoritaire Petrus Advisers. Le président Andreas Andreades avait repris le flambeau par intérim, laissant son fauteuil à Thibault de Tersant. L'entreprise a finalement eu besoin de plus d'un an pour annoncer l'arrivée d'un nouveau directeur général en la personne de M. Brulard.

Pour Vontobel, ce départ n'est pas totalement une surprise, même s'il intervient plus tôt que prévu. L'analyste Michael Foeth n'a jamais considéré la nomination du Français comme une solution à long terme. Le choix du CFO pour la période de transition assure la continuité et aucun changement de stratégie n'est escompté. M. Spiliopoulos est bien vu en interne, par le conseil d'administration et la communauté financière. Il conseille toutefois au conseil de surveillance de ne pas tarder – cette fois – à annoncer une nouvelle recrue au poste de CEO. L'action est recommandée à «buy» avec un objectif de cours à 82,00 francs.

A l'inverse, l'éviction du CEO et la nomination du CFO, présent dans l'entreprise du bout du lac depuis 2019, à la tête de l'entreprise par intérim sont «totalement surprenantes» pour Christian Bader de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Si ce changement ne devrait pas induire de modification dans les estimations du consensus, il augmente fortement l'incertitude concernant cet investissement, recommandé à «pondérer au marché».

Les plus lus

«J'ai eu un cas impliquant une fille de 15 ans recrutée pour tirer dans la tête»
Les Royals en deuil: une duchesse s'est éteinte
Changement de dernière minute: Guy Parmelin file aux Etats-Unis
«Elles seront des cibles légitimes» - Les menaces de Vladimir Poutine
Un ancien collègue témoigne: «Il y avait deux Jean (...) on avait la boule au ventre»
À Paris, une créatrice suisse fait sensation: «En dessous je porte de belles choses»