Tencent a enregistré mercredi un bénéfice net en hausse de 47% sur un an au troisième trimestre. Le géant chinois de la technologie indique avoir tiré profit d'une «croissance robuste» de ses activités de jeux.

Basé dans la métropole de Shenzhen (sud), le groupe, spécialisé dans les jeux vidéo, est également propriétaire de l'application WeChat (messagerie, paiement en ligne, réseau social), présente sur la quasi-totalité des smartphones dans le pays. Le chiffre d'affaires de Tencent est en hausse de 8% sur un an, à 167,2 milliards de yuans (plus de 20,4 milliards de francs) pour la période juillet-septembre, selon un communiqué de l'entreprise à la Bourse de Hong Kong.

«Au cours du troisième trimestre 2024, nous avons enregistré une croissance robuste des revenus dans notre activité de jeux, soutenue par une performance constante des jeux intemporels et des contributions de nouveaux jeux à potentiel durable», a précisé l'entreprise Le groupe a par ailleurs fait état d'un bénéfice net de 53,2 milliards de yuans (plus de 6,94 milliards d'euros), contre 36,18 milliards de yuans (4,72 milliards d'euros) l'année dernière, soit un bond d'environ 47%.

Les résultats de Tencent devraient être suivis cette semaine par ceux des autres géants technologiques JD.com et Alibaba, tous suivis de près par les investisseurs à la recherche de signes d'amélioration de la consommation intérieure chinoise. La demande reste atone en Chine, faute de mesures de relance jugées suffisantes, sur fond de marché immobilier en crise et d'augmentation du chômage des jeunes, la deuxième économie mondiale peinant toujours à se remettre de la stricte politique zéro-Covid abolie fin 2022.

A cela s'ajoute un environnement réglementaire plus strict, suite aux mesures de répression prises par Pékin en 2020 à l'encontre du secteur technologique, qui ont imposé une surveillance plus étroite de la concurrence et du traitement des données personnelles, après des années de relative indulgence. Depuis 2021, les autorités chinoises ont également imposé une limite hebdomadaire stricte de trois heures de jeux en ligne pour les mineurs de moins de 18 ans afin de freiner l'addiction chez les plus jeunes.

Mais Tencent, qui figure parmi les plus grands créateurs de jeux au monde, a récemment cherché à renforcer sa présence dans le domaine prometteur de l'intelligence artificielle (IA), à l'instar d'autres géants chinois de la technologie tels que Baidu, Huawei, Alibaba ou ByteDance (propriétaire de TikTok et Douyin). Le communiqué de mercredi indique que le groupe «voit de plus en plus les avantages tangibles du déploiement de l'IA», ajoutant que son investissement dans la technologie se poursuivra.

