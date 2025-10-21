La Commission européenne recevra «dans les prochains jours» à Bruxelles des responsables chinois pour trouver des «solutions urgentes» aux restrictions imposées par la Chine concernant les terres rares. L'annonce a été faite mardi par un de ses responsables.

Le commissaire européen au commerce Maros Sefcovic a annoncé mardi une réunion avec des responsables chinois pour aborder le sujet des terres rares (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, a annoncé l'organisation de cette réunion lors d'une conférence de presse au Parlement européen, après s'être entretenu par vidéo pendant deux heures avec son homologue chinois, Wang Wentao, sur l'impact de cette mesure pour les entreprises européennes.