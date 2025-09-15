  1. Clients Privés
Une peccadille pour lui Elon Musk achète pour un milliard de dollars d'actions Tesla

ATS

15.9.2025 - 15:15

Elon Musk, patron de Tesla, a acheté pour environ un milliard de dollars d'actions du constructeur américain de voitures électriques vendredi, selon un document déposé lundi auprès du gendarme boursier américain.

La fortune d'Elon Musk est estimée actuellement à environ 430 milliards de dollar.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.09.2025, 15:15

15.09.2025, 16:06

D'après ce document, le milliardaire, également propriétaire du réseau social X et de l'entreprise spatiale SpaceX, a acquis 2,57 millions d'actions, à des cours allant de 371 à 396 dollars.

Le plan de rémunération d'Elon Musk, actuellement l'homme le plus riche du monde, fait l'objet d'une bataille judiciaire depuis des années. Début septembre, le conseil d'administration de Tesla a présenté un nouveau projet de rémunération dépassant les 1000 milliards de dollars.

Ce plan, d'une durée de dix ans, qui sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires de Tesla le 6 novembre, prévoit l'octroi d'actions du groupe à Elon Musk en fonction d'une multitude d'objectifs répartis en douze tranches calendaires.

Il pourrait recevoir à terme jusqu'à 12% du capital actuel, mais à condition que Tesla connaisse «une croissance stratosphérique» conduisant à une valorisation boursière de 8.500 milliards de dollars (à peine plus de 1.000 milliards actuellement).

Plan de rémunération de Tesla. Bientôt trillionnaire? Elon Musk pourrait pulvériser tous les records de richesse

Les ventes du spécialiste des véhicules électriques souffrent notamment d'une concurrence accrue et des prises de position politiques de son patron, en particulier son ancienne proximité avec Donald Trump.

S'il réalise les objectifs les plus ambitieux du plan de rémunération, Elon Musk atteindrait un niveau de patrimoine jamais vu dans l'histoire – sa fortune est estimée actuellement à environ 430 milliards de dollars – et renforcerait aussi son contrôle de Tesla en portant sa participation autour de 25%.

En attendant, le constructeur automobile a accordé début août 96 millions d'actions supplémentaires à son patron pour une valeur d'environ 29 milliards de dollars.

L'action de Tesla était en hausse lundi dans la foulée de l'annonce du rachat d'actions par le milliardaire. Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de Wall Street, elle gagnait 8,45% à 429,41 dollars, aux alentours de 12H40 GMT.

