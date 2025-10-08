  1. Clients Privés
Automobile Tesla lance une version meilleur marché de Model 3 et Model Y

ATS

8.10.2025 - 07:04

Le constructeur automobile américain Tesla, spécialiste des véhicules électriques, a annoncé mardi la commercialisation de versions moins chères de ses voitures populaires Model 3 et Model Y.

Les nouveaux modèles Tesla coûtent moins de 40'000 dollars, mais ils étaient plutôt escomptés au prix de 25'000 à 30'000 dollars par les experts. (archive)
Les nouveaux modèles Tesla coûtent moins de 40'000 dollars, mais ils étaient plutôt escomptés au prix de 25'000 à 30'000 dollars par les experts. (archive)
ATS

Keystone-SDA

08.10.2025, 07:04

08.10.2025, 07:11

Cela, dans un contexte de concurrence croissante et après la suppression aux Etats-Unis d'une subvention. «La Model Y Standard et la Model 3 Standard sont là», a indiqué le groupe dans une salve de messages sur son compte X, postant deux liens renvoyant vers les pages internet respectives de ses «véhicules les plus abordables».

Ils coûtent moins de 40'000 dollars, mais un nouveau modèle au prix de 25'000 à 30'000 dollars était plutôt escompté par les experts. Le dernier véhicule grand public du constructeur est sorti en 2020.

L'action Tesla, qui avait gagné jusqu'à plus de 5% lundi à la Bourse de New York après des messages mystérieux postés la veille sur X, a plongé lorsque le voile a finalement été levé, clôturant mardi la séance à -4,45%.

Selon le site internet du groupe, la Model 3 est désormais disponible à partir de 36'990 dollars, alors que la version la moins chère coûtait auparavant 42'490 dollars. Pour la Model Y, l'option la moins chère ressort à 39'990 dollars, contre 44'990 pour la suivante.

Selon une simulation de l'AFP, leur livraison aux Etats-Unis devrait commencer en novembre. Aucune indication n'a été donnée concernant l'international.

Les prix n'incluent pas un forfait de 8000 dollars pour bénéficier de l'option conduite autonome (FSD), dont la première mise à jour importante depuis de longs mois a été lancée mardi matin.

Avec IA

«Prix super bas pour être propriétaire, conçu pour la sécurité et équipé des meilleurs équipements de Tesla que vous appréciez», a précisé le groupe d'Austin (Texas), listant certaines caractéristiques: 500 km d'autonomie, assistant d'intelligence artificielle Grok intégré, sièges avant chauffés, etc.

Mais la Model 3 Standard ne compte, par exemple, que cinq haut-parleurs contre quinze pour les autres versions, ses sièges ne sont pas intégralement en cuir, sa gamme de couleurs (extérieur et intérieur) est réduite, les écrans tactiles pour les passagers ont disparu, ses rétroviseurs sont manuels et son autonomie est inférieure, d'après les descriptifs du site.

Différences similaires pour la Model Y, mais la version Standard dispose d'un toit en verre réduit tandis qu'il est panoramique pour les autres.

«Ce rafraichissement (de la gamme) est un pas dans la bonne direction pour Tesla, bien que ces catégories de prix soient supérieures à ce que certains espéraient», a réagi Dan Ives, analyste de Wedbush.

Selon lui, cela devrait néanmoins «servir de catalyseur pour une hausse de la demande en 2026».

Pour Garrett Nelson, analyste de CFRA Research, «une Model Y moins chère ne peut être néfaste du point de vue des volumes de vente, mais nous considérons que cette annonce constitue une déception pour les investisseurs qui espèrent désespérément de nouveaux modèles».

Après les messages dominicaux, certains avaient émis l'hypothèse que Tesla allait plutôt lancer la commercialisation de son roadster (modèle sportif), présenté en décembre 2017 et qui devait entrer en circulation à l'origine fin 2024.

Le groupe souffre de la concurrence accrue des constructeurs traditionnels et de nouveaux entrants, en particulier des groupes chinois comme BYD qui lui dispute la première place mondiale.

Le groupe chinois a vendu 1,76 million de véhicules tout électrique en 2024 (+12% sur un an), non loin du 1,79 million de Tesla (-1%).

Sur les neuf premiers mois de 2025, d'après leurs sites respectifs, BYD a vendu 1,58 million de véhicules tout électrique et Tesla 1,22 million, dont 1,18 million de Model 3/Y.

Par ailleurs, la suppression fin septembre d'une aide américaine de 7500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique a stimulé les ventes de Tesla au troisième trimestre, mais devrait les freiner dans les prochains mois.

