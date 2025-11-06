  1. Clients Privés
Jusqu’à 1000 milliards de dollars Les actionnaires de Tesla valident le plan de rémunération colossal d’Elon Musk

ATS

6.11.2025 - 23:58

Les actionnaires du groupe Tesla, réunis jeudi en assemblée générale à Austin (Texas) ont approuvé à plus de 75% la résolution portant sur le nouveau plan de rémunération du patron Elon Musk, a annoncé un responsable du groupe.

S'il remplit les objectifs fixés par le package voté par les actionnaires de Tesla, Elon Musk pourrait toucher plus de 1000 milliards de dollars en dix ans.
S'il remplit les objectifs fixés par le package voté par les actionnaires de Tesla, Elon Musk pourrait toucher plus de 1000 milliards de dollars en dix ans.
Keystone-SDA

06.11.2025, 23:58

07.11.2025, 09:12

A l'issue des votes, un responsable du groupe a également annoncé l'adoption d'autres résolutions considérées par les dirigeants en amont de l'AG comme «cruciales pour l'avenir» du groupe.

Les trois candidats au renouvellement de leur mandat d'administrateur ont obtenu satisfaction et l'amendement au plan de rémunération d'Elon Musk validé en 2018 – d'un montant total de 56 milliards – a également été approuvé.

Suède. «Tant que nous avons des membres prêts à se battre...» - Tollé autour de Tesla

Suède«Tant que nous avons des membres prêts à se battre...» - Tollé autour de Tesla

Les actionnaires ont été consultés sur l'opportunité d'investir dans xAI, entreprise d'Elon Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle ayant absorbé le réseau social X qui lui appartenait aussi, mais l'issue du vote a été moins probante. Le conseil d'administration va donc «examiner le résultat pour décider de la prochaine étape», a relevé le responsable du groupe.

Après l'annonce des résultats, Elon Musk est sorti des coulisses sous les hourras et les applaudissements des quelques centaines de participants à cette AG, retransmise en direct sur internet.

«Merci de tout coeur pour ceux qui ont soutenu» les résolutions de la direction, a déclaré l'homme le plus riche au monde avec un patrimoine estimé à 500 milliards de dollars.

«Ce n'est pas simplement un nouveau chapitre de l'histoire de Tesla, mais un livre tout neuf», a-t-il ajouté, avant d'évoquer les différents produits et projets du groupe qui s'oriente toujours plus vers l'autonomie, la robotique et l'intelligence artificielle. Le nouveau plan de rémunération a fait débat dès son annonce en septembre.

Automobile. Tesla accorde 29 milliards de dollars d'actions à Elon Musk

AutomobileTesla accorde 29 milliards de dollars d'actions à Elon Musk

Pactole conflictuel

Jusqu'au dernier moment, partisans et opposants à ce pactole ont tenté de rallier d'autres actionnaires à leur cause. Une manifestation anti-Musk s'est tenue mercredi à Austin, devant le Parlement du Texas.

«Tesla n'est pas dirigé par un patron ordinaire. Elon est un visionnaire (...), qui a accompli des révolutions industrielles et des transformations réussies de nombreuses entreprises pionnières à plusieurs milliards de dollars», affirmait notamment le groupe.

Raison pour laquelle, d'après ses partisans, il mérite ce plan de rémunération qui vise aussi à le convaincre de rester aux commandes de Tesla. Elon Musk avait en effet insinué qu'il serait moins enclin à rester chez Tesla s'il n'obtenait pas satisfaction.

D'une durée de dix ans, le plan est constitué de douze tranches fixant des seuils financiers et opérationnels déclenchant, dans certaines conditions, l'octroi d'actions du groupe au patron.

Incidents signalés. Enquête aux Etats-Unis sur la conduite autonome de Tesla

Incidents signalésEnquête aux Etats-Unis sur la conduite autonome de Tesla

La tranche finale prévoit notamment une capitalisation boursière de l'entreprise à 8.500 milliards de dollars – à peine plus de 1.000 milliards lors de l'annonce le 5 septembre – ou encore la vente de vingt millions de véhicules – Tesla a fabriqué en juin son huit millionième véhicule.

S'il coche toutes les cases et dans les temps impartis, Elon Musk pourrait recevoir jusqu'à 12% du capital actuel supplémentaire et détenir entre 25% et 29% de Tesla.

Au 12 septembre, il détenait environ 12,4% du capital dans un trust (413 millions d'actions) et a reçu, en plus, 96 millions d'actions en août dans le cadre du précédent plan de rémunération, retoqué deux fois en justice et soumis jeudi pour la troisième fois à l'AG.

«Bien que nous reconnaissions la valeur considérable créée sous la direction visionnaire de M. Musk, nous sommes préoccupés par le montant total de la rémunération, la dilution et l'absence de mesures pour atténuer le risque lié à une personne clé», relevait mardi le fonds souverain de la Norvège, un des dix principaux actionnaires de Tesla.

Une peccadille pour lui. Elon Musk achète pour un milliard de dollars d'actions Tesla !

Une peccadille pour luiElon Musk achète pour un milliard de dollars d'actions Tesla !

Certains s'inquiètent aussi des conséquences des positions politiques extrêmes du multimilliardaire – un temps très proche de Donald Trump -, qui ont affecté les ventes mondiales, et de la concurrence croissante notamment des modèles chinois, moins chers.

A l'inverse, la société d'investissements Baron Capital et le conseil d'administration du fonds de pension de l'Etat de Floride (SBA) ont soutenu ce package, soulignant que les précédents étaient tout aussi ambitieux et ont «toujours créé une valeur extraordinaire pour les actionnaires».

Elon Musk, c'est qui ?

Elon Musk, c'est qui ?

Du fameux milliardaire business man à ses dérives sur X, c'est qui Elon Musk ?

21.11.2024

