«Il est essentiel que le grand public s'intéresse aux questions financières, car elles nous concernent tous», estime le président de la Banque nationale suisse (BNS) sur le départ Thomas Jordan. «Idéalement, il faudrait aborder ces sujets dès l'école.»

Martin Schlegel, Designierter Praesident des Direktoriums SNB, Nachfolger von Thomas Jordan, anlaesslich der Medienkonferenz des Bundesrates, am Mittwoch, 26. Juni 2024, im Medienzentrum Bundeshaus in Bern. (KEYSTONE/Marcel Bieri) KEYSTONE

ATS

«Par exemple, lorsqu'une personne cherche un emploi, contracte une hypothèque, veut préparer sa retraite ou épargner», a-t-il détaillé dans une interview parue samedi dans le Journal du Jura. «Dans notre démocratie directe, il importe que les citoyens soient informés, car ils votent sur des projets aux effets économiques significatifs.»

La BNS est d'ailleurs active dans la formation économique, a indiqué le banquier central qui a grandi à Bienne (BE) et qui y a vécu plus de 30 ans. «Nous mettons des modules pédagogiques à la disposition des enseignants d'économie de niveau secondaire II, ce qu'ils apprécient beaucoup. Nous organisons aussi des événements publics.»

Questions essentielles

«L'an dernier, par exemple, nous avons tenu deux journées portes ouvertes à notre siège de Berne pour célébrer le 175e anniversaire de la Constitution fédérale», a détaillé Thomas Jordan. Environ 5000 personnes ont fait la queue, parfois pendant plusieurs heures, pour découvrir l'intérieur de notre siège sur la Place fédérale.

«Si cela peut susciter davantage d'intérêt pour les questions économiques, tant mieux», a noté le président de la BNS qui quittera son poste à fin septembre. «Bien que je reconnaisse la concurrence avec d'autres matières, je crois fermement que la compréhension de base de l'économie et des questions financières est essentielle.»

Avenir ouvert

«Une économie qui fonctionne bien est le fondement de la prospérité, laquelle contribue au bien-être de la population», a insisté celui qui aura passé douze ans à la tête de l'institut d'émission monétaire, entité chargée d'assurer la stabilité des prix en Suisse. «Les deux aspects sont étroitement liés», a-t-il ajouté

Au-delà, Thomas Jordan dit ne pas savoir encore de quoi sera fait son avenir à compter du 1er octobre, date à laquelle Martin Schlegel le remplacera. «Pour l'instant, je veux me concentrer sur la fin de mon mandat, il me reste encore beaucoup à accomplir et je veux me consacrer entièrement à ma tâche.»

«Ensuite, je transmettrai mes responsabilités à mon successeur», a précisé celui qui a pratiqué le water-polo dans sa jeunesse biennoise. «Ce n'est qu'à ce moment-là que je réfléchirai à la suite», a assuré Thomas Jordan qui fêtera ses 62 ans en janvier prochain.

lp, ats