Morosité industrielle Timide regain d'optimisme pour les PME en octobre

1.12.2025 - 10:28

Les petites et moyennes entreprises (PME) helvétiques font part d'un certain soulagement en novembre suite à l'abaissement des droits de douane punitifs décrétés par l'administration Trump sur les importations vers les Etats-Unis.

L'abaissement des droits de douane US laisse filtrer un rayon de soleil au travers d'un amoncellement de nuages sur la tête des PME exportatrices. (archive)
Keystone-SDA

01.12.2025, 10:31

Les sociétés orientées vers l'exportation demeurent toutefois confrontées à des défis de taille. L'indice PMI PME des directeurs d'achats compilé par Raiffeisen s'est enrobé de 0,1 point à 50,3 points, se maintenant ainsi quelque peu au-dessus du seuil de croissance de 50 points. L'embellie repose sur une amélioration presque généralisée des diverses composantes de l'indice, à commencer par celle des carnets de commandes, en hausse de 1,6 point à 51,6 points, indique le rapport périodique diffusé lundi.

Cette progression des réserves de travail est pour la première fois depuis longtemps attribuable aux PME exportatrices, dans le sillage de l'atténuation des droits de douane US de 39% à 15%. Le phénomène des exportations anticipées, de même que le maintien d'une barrière commerciale conséquente, font planer le spectre d'un tassement à venir des envois au pays de l'oncle Sam, observent les auteurs de l'étude.

La morosité industrielle persistante en Europe et en Chine continue en outre de peser sur la propension à l'embauche. La composante afférente a, certes, gagné plus d'un point, mais indique toujours avec 49,4 points une tendance à la réduction des effectifs. L'estimation des volumes de production à venir a, elle, fondu à 50,4 points, contre 53,0 points le mois précédent.

