  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Métaux TKMS, la branche navale de Thyssenkrupp, entrera en Bourse lundi

ATS

14.10.2025 - 10:24

TKMS, la branche navale de Thyssenkrupp, entrera en Bourse le 20 octobre, a annoncé mardi le premier sidérurgiste européen engagé dans un plan de restructuration.

TKMS est l'une des seules branches de Thyssenkrupp à être encore rentable, portée par le dynamisme de ses commandes passées avec plusieurs armées (archives).
TKMS est l'une des seules branches de Thyssenkrupp à être encore rentable, portée par le dynamisme de ses commandes passées avec plusieurs armées (archives).
ATS

Keystone-SDA

14.10.2025, 10:24

14.10.2025, 10:30

Le groupe avait annoncé cet été la scission de cette branche appelée à jouer un rôle accru dans le réarmement européen, face aux ambitions de la Russie et au repli américain.

«Grâce à l'introduction en bourse, nous créons des opportunités de croissance (...) et de la valeur pour nos actionnaires», a commenté dans un communiqué Miguel López, patron de Thyssenkrupp, assurant vouloir «une nouvelle marge de manoeuvre pour TKMS, pour Thyssenkrupp et pour nos investisseurs».

Concrètement, ceux-ci vont se répartir 49% des parts du fabricant de sous-marins et de frégates, tandis que le conglomérat conservera une part majoritaire.

TKMS ne représentait qu'environ 6% du chiffre d'affaires du groupe en 2024, mais c'est l'une des seules branches à être encore rentable, portée par le dynamisme de ses commandes passées avec plusieurs armées européennes et alliées.

Plusieurs actionnaires avaient néanmoins critiqué un mode de gouvernance de la future entreprise trop étroitement lié à la maison mère.

Après deux pertes annuelles consécutives, Thyssenkrupp a annoncé en juin vouloir séparer progressivement tous les secteurs d'activité, qui englobent aussi l'acier, les pièces automobiles, ou les électrolyseurs.

Le groupe souhaite devenir une holding financière qui continue de détenir des participations dans ses entreprises.

Les plus lus

Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays
Laurence Boccolini: «Je n'ai pas compris ce qui s'est passé»
Espagne: mort dans son appartement depuis 15 ans!
Karin Keller-Sutter frappée par le deuil
Trois carabiniers tués dans une explosion pendant une expulsion
Découvrez les notes des joueurs de la Nati