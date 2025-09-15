  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Too big to fail Ne pas ralentir les premières mesures sur la réglementation des banques

ATS

15.9.2025 - 17:14

Le Conseil fédéral peut aller de l'avant sur la réglementation des banques too big to fail. Pas question de bloquer les premières mesures qu'il a décidées en matière de fonds propres, estime le Conseil des Etats, qui a rejeté une motion visant à ralentir le tempo.

Une partie de la droite du Parlement a échoué à ralentir le tempo des premières mesures pour réguler les grandes banques (archives).
Une partie de la droite du Parlement a échoué à ralentir le tempo des premières mesures pour réguler les grandes banques (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.09.2025, 17:14

15.09.2025, 17:22

La Chambre des cantons a rejeté lundi par 29 voix contre 15 la motion de sa commission de l'Economie. Le PLR et le Centre étaient divisés. La semaine dernière, le National a enterré une motion à la teneur similaire par 104 voix contre 86.

La motion demandait au gouvernement de «s’abstenir d’adopter prématurément des mesures ponctuelles, y compris au niveau de l’ordonnance, en particulier dans le domaine de la capitalisation» des banques trop grandes pour faire faillite.

En clair, ce texte vise les mesures annoncées en juin par le Conseil fédéral pour améliorer les fonds propres des too big to fail. Ce premier paquet vise en particulier l'UBS. La commission voulait que le Parlement ait une vision globale de la future réglementation bancaire, afin de coordonner judicieusement les mesures.

Les plus lus

Downing Street dénonce le «langage incendiaire» de Musk
Incroyable ! Ditaji Kambundji sur le toit du monde du 100 m haies
Quid de ce temps historique ? «Je savais que 12’’20 était possible»
Déclaration d'intention signée pour lutter contre les bouchons après les week-ends de ski
870 millions de francs versés jusqu'à présent aux USA