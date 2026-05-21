  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Industrie laitière Toujours dans le rouge, Cremo n'a pas atteint ses objectifs en 2025

ATS

21.5.2026 - 12:03

Le groupe laitier fribourgeois continue à traverser une période difficile (archives).
Le groupe laitier fribourgeois continue à traverser une période difficile (archives).
ATS

Cremo ne parvient toujours pas à redresser la barre. Le groupe laitier fribourgeois a creusé sa perte en 2025 à 17,1 millions de francs, contre 16,9 millions lors de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires a reculé de 6,1% pour s'établir à 473,6 millions.

Keystone-SDA

21.05.2026, 12:03

Malgré les améliorations structurelles engagées ces dernières années, Cremo n’a pas atteint les objectifs fixés, a indiqué jeudi la société de Villars-sur-Glâne. Dans ce contexte «exigeant», le conseil d’administration, présidé par l'ancien conseiller d'Etat Georges Godel, a pris des «décisions déterminantes».

L'objectif consiste à accélérer la «transformation de l’entreprise et à renforcer sa compétitivité», a fait savoir Cremo. «Les premières évolutions observées sont encourageantes et laissent entrevoir une dynamique plus favorable», précise le communiqué.

Cremo a poursuivi l'an passé ses investissements dans son outil industriel. Ces derniers ont atteint 10,2 millions de francs. Ils doivent servir à soutenir la «performance opérationnelle et l’évolution des infrastructures» du groupe.

Les plus lus

Deux mères sacrifiées sur l'autel de l'Amérique de Trump
Des boutiques cambriolées chaque jeudi : une série de vols secoue Genève
Zemmour défend Patrick Bruel : «On ne jette pas un homme comme ça»