  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Automobile Toujours moins de voitures neuves sur les routes en février

ATS

10.3.2026 - 09:54

En février, le nombre de voitures mises en circulation en Suisse a continué de diminuer, selon la statistique officielle de la Confédération. Toujours à l'inverse de la tendance générale, les automobiles hybrides rechargeables séduisent de plus en plus.

Au total, 21'864 nouveaux véhicules à moteur ont été mis en circulation en Suisse en février 2026, ce qui représente une baisse de 1% (archives):
Au total, 21'864 nouveaux véhicules à moteur ont été mis en circulation en Suisse en février 2026, ce qui représente une baisse de 1% (archives):
ATS

Keystone-SDA

10.03.2026, 09:54

10.03.2026, 10:50

Au total, 21'864 nouveaux véhicules à moteur ont été mis en circulation en Suisse en février 2026, ce qui représente une baisse de 1% sur un an, rapporte mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé mensuel.

Par catégorie, 15'651 voitures de tourisme ont rejoint les routes helvétiques le mois dernier, soit un recul de 3% par rapport à février 2025. Dans le détail, le nombre de nouveaux véhicules à essence sur le marché a diminué de 2% et les moteurs diesel de 17%.

Après avoir connu une évolution stable en janvier, les voitures électriques se sont réduites de 10%. En revanche, les hybrides rechargeables ont poursuivi leur croissance, avec un bond de 26%.

A noter également que les motocycles ont perdu de la vitesse: les nouvelles mises en circulation s'inscrivent en baisse de 3% en février. Au total, 2797 deux-roues ont trouvé preneurs pendant le mois sous revue.

Les plus lus

Drame de Crans-Montana : les Moretti pourraient encore défrayer la chronique !
Meeting perturbé : la compagne de Zemmour fait son show à Paris
Donald Trump : un dilemme et une volte-face inattendue !
L'Iran tacle Trump et affirme qu'il «décidera de la fin de la guerre»
«Il a toujours été très fan des gens riches» - Platini dézingue Infantino
Pas de passe de trois pour Robin Cuche, éliminé lors du super-G du combiné !