En février, le nombre de voitures mises en circulation en Suisse a continué de diminuer, selon la statistique officielle de la Confédération. Toujours à l'inverse de la tendance générale, les automobiles hybrides rechargeables séduisent de plus en plus.

Au total, 21'864 nouveaux véhicules à moteur ont été mis en circulation en Suisse en février 2026, ce qui représente une baisse de 1% (archives): ATS

Keystone-SDA ATS

Au total, 21'864 nouveaux véhicules à moteur ont été mis en circulation en Suisse en février 2026, ce qui représente une baisse de 1% sur un an, rapporte mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé mensuel.

Par catégorie, 15'651 voitures de tourisme ont rejoint les routes helvétiques le mois dernier, soit un recul de 3% par rapport à février 2025. Dans le détail, le nombre de nouveaux véhicules à essence sur le marché a diminué de 2% et les moteurs diesel de 17%.

Après avoir connu une évolution stable en janvier, les voitures électriques se sont réduites de 10%. En revanche, les hybrides rechargeables ont poursuivi leur croissance, avec un bond de 26%.

A noter également que les motocycles ont perdu de la vitesse: les nouvelles mises en circulation s'inscrivent en baisse de 3% en février. Au total, 2797 deux-roues ont trouvé preneurs pendant le mois sous revue.