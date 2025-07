La ligne ferroviaire de l'Albula est interrompue depuis jeudi à la mi-journée entre Thusis (GR) et Tiefencastel (GR) en raison de la chute de pierres qui ont endommagé l'infrastructure. Personne n'a été blessé. Un service de bus a pris le relais.

Keystone-SDA ATS

Les trains des Chemis de fer rhétiques (RhB) sur la ligne de l'Albula circulent entre Coire et Thusis ainsi qu'entre St-Moritz (GR) et Tiefencastel, indiquent les RhB. Les convois panoramiques Bernina Express et Glacier Express sont détournés par Klosters (GR) et la ligne de la Vereina. Les voyageurs doivent prendre en compte des retards et des suppressions de trains.