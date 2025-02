Romande Energie a officiellement lancé jeudi la reconstruction complète du poste électrique de Puidoux (VD). Construit en 1983 et alimentant environ 13'000 raccordements de ménages et entreprises, il ne répond plus aux besoins techniques actuels.

Romande Energie, ici à son siège à Morges, a lancé la transformation de son poste électrique de Puidoux (archives). ATS

Keystone-SDA, gsi, ats ATS

La capacité de transformation du poste sera doublée, passant de 40 à 80 MVA (mégavolt-ampère). Ce projet s'étalera jusqu'en 2027. «Il vise non seulement à moderniser une infrastructure vitale, mais aussi à la rendre plus performante, plus durable et mieux adaptée aux enjeux énergétiques actuels et futurs», indique Sylvain Genoud, responsable de projets chez Romande Energie, cité dans un communiqué.

Pour Romande Energie, ce genre de modernisation doit permettre de répondre à l'augmentation des usages électriques (voitures électriques, pompes à chaleur, bâtiments connectés, etc), mais aussi de tenir compte de l'intégration croissante des énergies renouvelables intermittentes telles que les installations photovoltaïques.