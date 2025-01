Traverser toute la plaine du Rhône en empruntant d'une traite l'autoroute A9 devient de moins en moins utopique. Des travaux préparatoires ont même débuté à la mi-janvier entre Sierre et Loèche dans le Bois de Finges, le principal point chaud du projet.

Des travaux préparatoires ont démarré mi-janvier pour la traversée du Bois de Finges. ATS

Keystone-SDA, fazw, ats ATS

Les chantiers actuels ne concernent pas directement le tronçon autoroutier, mais le défrichage de 12 hectares de forêts. Cette opération doit permettre de déplacer la route actuelle (la T9), un peu plus au nord. Cette modification permettra de creuser des portions de galeries pour l'autoroute, sous l'actuel tracé de la T9.

«Cette étape, c'est le vrai démarrage des travaux», se réjouit Marc-Antoine Robyr, l'ingénieur responsable des travaux dans le secteur de Finges, interrogé par Keystone-ATS.

Les travaux de défrichage effectués par les triages forestiers de Loèche et de Sierre seront terminés fin février, soit avant la période de reproduction de la faune et de floraison. Cette semaine jusqu'à vendredi, du 10 au 14 février puis du 17 au 21 février, les automobilistes circulant depuis le Haut-Valais devront passer par l'autre rive du Rhône, soit via Salquenen, pour gagner Sierre ou l'autoroute. «La route actuelle sera définitivement fermée, fin 2026», précise Marc-Antoine Robyr.

Un projet à 1 milliard de francs

Au terme de cette première étape et le déplacement d'environ 30 mètres d'une conduite de haute pression de Swissgas, une route de chantier sera alors mise en service début 2026.

Afin de respecter le parc naturel existant, le passage du Bois de Finges, long de 8,2 km, s'effectuera à 75% en galeries. «La tranchée couverte de Finges sera longue de 4,2 km. Quant au tunnel de La Souste, il mesurera 2 km», détaille Marc-Antoine Robyr.

Le Canton du Valais espère voir les premiers véhicules emprunter cet itinéraire dans une dizaine d'années. Le projet est estimé à 1 milliard de francs, dont le 96% à la charge de la Confédération et 4% payé par le Canton du Valais.

Un plan B au projet de passerelle

La décision du Tribunal fédéral, en octobre dernier, de débouter la commune de Salquenen et l'Etat du Valais dans le dossier de la construction d'une passerelle piétonnière devant surplomber le Rhône dans le Bois de Finges va donc permettre au projet autoroutier de s'accélérer, dans le secteur.

Les plans de construction du tronçon ont reçu le feu vert de la Confédération en 2021. Idem pour le permis de construire, obtenu l'an dernier. Le Service valaisan des routes nationales mettra en soumission les travaux l'an prochain.

L'une des difficultés actuelles demeure de trouver une alternative à la passerelle pour gérer le flux de visiteurs du parc naturel. Un nouveau concept doit voir le jour, cette année encore, fruit d'une réflexion entre le Canton du Valais, l'Office fédéral des routes (OFROU), les organisations environnementales et la Fondation pour la protection et l'aménagement du paysage.

Plusieurs idées existent comme créer un grand parking du côté de Sierre ou une liaison en transports publics. Des options qui ne sont actuellement qu'au stade des réflexions.

Deux ouvertures prévues en 2025

Deux nouveaux tronçons de l'autoroute seront inaugurés, cette année. Il s'agira du tube sud du tunnel de Viège (le 24 juin), puis du tronçon entre Viège et Rarogne (le 27 octobre). Dans quelques mois ne resteront donc plus que deux obstacles pour relier l'ensemble de la Plaine du Rhône: la traversée du Bois de Finges et la mise en service du tunnel de Riedberg à Gampel. Son ouverture est agendée pour 2027, lorsque les deux tubes destinés au trafic, tout comme la galerie de drainage prévue afin d'assurer la stabilité et la sécurité de l'ouvrage d'art, seront terminés.