  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Droits de douane Trump a parlé affaires avec de «hauts représentants» suisses

ATS

5.11.2025 - 00:22

Le président américain Donald Trump a dit avoir parlé avec des "hauts dirigeants suisses", sans les nommer.
Le président américain Donald Trump a dit avoir parlé avec des "hauts dirigeants suisses", sans les nommer.
ATS

Donald Trump a annoncé mardi avoir parlé de «commerce et de déséquilibre commercial» avec «des représentants de haut niveau de Suisse». Le président américain a posté un message sur son réseau Truth Social.

Keystone-SDA

05.11.2025, 00:22

05.11.2025, 00:42

«Ca a été pour moi un grand honneur de rencontrer des représentants de haut niveau de la Suisse. Nous avons abordé de nombreux sujets, notamment – et surtout – le commerce et le déséquilibre commercial. La réunion s’est conclue en convenant que notre représentant au Commerce, Jamieson Greer, poursuivra les discussions sur ces sujets avec les dirigeants suisses. Je tiens à féliciter toutes les personnes présentes pour l’excellent travail accompli. Merci pour votre attention à ce sujet!», a écrit le président américain sur son réseau social Truth Social.

Rien n'a filtré du côté suisse

Dans son message, le président américain n'a pas dévoilé les noms des personnes présentes dans la délégation suisse. Il n'a pas non plus précisé si la rencontre avait eu lieu en ligne ou «physiquement», et, le cas échéant, où elle s'était déroulée. Du côté suisse, aucune information sur cette réunion n'a, pour l'heure, été communiquée.

La Suisse figure parmi les pays les plus durement touchés par l'offensive protectionniste du dirigeant républicain, qui mêle taxes par pays et taxes par secteurs.

Elle a écopé d'un taux général de 39% imposés sur un grand nombre de marchandises, l'un des plus élevés infligés aux partenaires commerciaux des Etats-Unis dans le monde.

Craintes sur l'emploi

La Confédération redoute de perdre des dizaines de milliers d'emplois avec son économie très orientée vers l'exportation, qu'il s'agisse de l'horlogerie et des machines industrielles, ou encore du chocolat et du fromage.

La Suisse s'inquiète aussi de l'effet sur son secteur pharmaceutique des menaces d'énormes surtaxes brandies par Washington.

Donald Trump a conclu ces derniers mois des compromis avec l'Union européenne et d'autres pays, qui ont fait des concessions et promis des investissements aux Etats-Unis en échange d'une baisse des taxes douanières qu'ils subissent.

Un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques se sont eux aussi entendus avec le milliardaire républicain pour éviter de lourds droits de douane sur leurs médicaments.

Les plus lus

Comment Trump se vautre dans le luxe alors que des millions de personnes sont menacées par la famine
Record ahurissant : à 15 ans, il défie les géants d’Europe !
Aux Etats-Unis, record en vue pour la paralysie budgétaire