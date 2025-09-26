  1. Clients Privés
Industries métallurgiques et mécaniques Trump annonce des droits de douane de 100% sur les médicaments

ATS

26.9.2025 - 02:44

Les médicaments suisses seront lourdement taxés aux Etats-Unis, dès le 1er octobre. (Photo d'illustration).
Les médicaments suisses seront lourdement taxés aux Etats-Unis, dès le 1er octobre. (Photo d'illustration).
ATS

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi de nouveaux droits de douane sur les médicaments, les camions et les meubles produits hors des Etats-Unis.

Keystone-SDA

26.09.2025, 02:44

26.09.2025, 03:12

A partir du 1er octobre, «nous appliquerons une taxe de 100% sur tout produit pharmaceutique de marque ou breveté, sauf si une entreprise CONSTRUIT son usine pharmaceutique en Amérique», a écrit le milliardaire républicain sur sa plateforme Truth Social. Le secteur de la pharma helvétique avait, jusqu'ici, échappé aux 39% de droits de douane imposés par l'administration Trump à la Suisse.

Dans une publication distincte, il a également annoncé des droits de douane de 25% sur «tous les poids lourds fabriqués dans d'autres régions du monde». Une mesure qui doit selon lui soutenir les fabricants américains de camions tels que «Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks et autres».

Le président a expliqué que ces droits de douane sur les camions poids lourds étaient motivés par «de nombreuses raisons, mais surtout, à des fins de sécurité nationale!»

Au printemps, l'administration Trump avait lancé une enquête pour déterminer si les importations de camions étrangers constituaient une menace pour «la sécurité nationale».

Le magnat de l'immobilier compte également imposer des droits de douane sur de nombreux meubles.

«Nous appliquerons une taxe de 50% sur tous les meubles de cuisine, les lavabos de salle de bain et les produits associés», à partir du 1er octobre, et «une taxe de 30% sur les meubles capitonnés», a-t-il écrit.

