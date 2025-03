Après l'acier et l'aluminium, et en attendant le bois de construction ou le cuivre, le président américain, Donald Trump, a ajouté mercredi un nouveau secteur d'activité à sa liste, en annonçant 25% de droits de douane supplémentaires sur le secteur automobile.

«Ce que nous allons faire, c'est des droits de douane de 25% sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux Etats-Unis», a déclaré Donald Trump. KEYSTONE

Ces taxes s'appliqueront à «toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux Etats-Unis», a assuré le président américain depuis la Maison Blanche, ajoutant qu'elles entreront en vigueur «le 2 avril et nous commencerons à les collecter le 3».

«Nous allons faire payer les pays qui font des affaires dans notre pays et prennent notre richesse (...) Ce que nous allons faire, c'est des droits de douane de 25% sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux Etats-Unis. Si elles sont fabriquées aux Etats-Unis, il n'y aura absolument pas de droits de douane», a déclaré M. Trump.

«Ceci vient s'ajouter aux droits de douane déjà existants sur ces biens», a précisé l'un de ses conseillers. Le taux jusqu'ici appliqué était de 2,5%. Cela signifie que les voitures importées seront désormais taxées à 27,5% de leur valeur.

Dans le cas des voitures électriques chinoises, déjà taxées à 100% depuis août 2024, cela amènera les droits de douane à 125%. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour le secteur de l'automobile, qui a déjà été secoué par les précédentes annonces en la matière.

«Aller plus vite»

Début février, l'annonce de 25% de droits de douane sur les produits canadiens et mexicains a fait trembler le secteur, alors que la chaîne de production des principaux constructeurs automobiles américains est largement intégrée entre les trois pays nord-américains.

Leur report, jusqu'au 2 avril, avait alors constitué un soulagement pour l'industrie, avant que ceux imposés cette fois sur l'acier et l'aluminium, effectifs depuis mi-mars, ne viennent la remettre sous tension. Près de la moitié de l'acier et de l'aluminium consommés par les industries américaines est en effet importée.

S'il n'avait pas imposé de droits de douane sur l'automobile durant son premier mandat, M. Trump avait demandé au représentant de la Maison Blanche pour le Commerce (USTR) de lancer une enquête sur le sujet, qui a été finalisée en 2019.

Selon Ryan Majerus, un ancien responsable du ministère américain du Commerce, c'est sur la base de cette enquête que le président Trump a décidé la mise en place de cette nouvelle taxe sur les automobiles importées.

«L'avantage de l'automobile est qu'ils peuvent aller nettement plus vite s'ils le souhaitent, comparé à d'autres secteurs tels que le bois de construction ou le cuivre, où les enquêtes ont tout juste été lancées», a déclaré à l'AFP M. Majerus, désormais membre du cabinet King & Spalding.

La Maison Blanche souhaite en effet taxer ces deux autres secteurs d'activité, mais cela pourrait ne pas intervenir avant la fin de l'année.

Constructeurs américains touchés

Cette nouvelle taxe vient dans tous les cas s'inscrire dans un usage extensif des droits de douane par le président américain, alors que la prochaine étape, considérée comme la plus importante, devrait intervenir le 2 avril. M. Trump devrait alors, dans ce qu'il décrit comme le «jour de la libération», annoncer la mise en place de droits de douanes dits «réciproques», qui concerneront l'ensemble des produits importés aux Etats-Unis.

Le principe des droits de douane «réciproques» est que les produits provenant d'un pays et entrant aux Etats-Unis seront désormais taxés au même niveau que le sont les produits américains exportés vers ledit pays. Mais s'il avait affirmé dans un premier temps qu'il n'y aurait «ni exemption, ni exception», M. Trump a assuré mercredi que ces nouvelles taxes seraient «très clémentes».

«Cela concernera tous les pays et on fera en sorte qu'elles soient très clémentes. Je pense que les gens vont être très surpris», a-t-il ajouté. Les constructeurs américains ont des usines à l'étranger qui alimentent le marché américain, principalement au Canada et au Mexique. Ford, par exemple, importe l'une de ses camionnettes depuis la Turquie.

Selon le site de ce constructeur, environ 20% de ses véhicules vendus aux Etats-Unis sont importés, mais un certain nombre de pièces des véhicules assemblés aux Etats-Unis proviennent également du Canada ou du Mexique.

General Motors importe de son côté annuellement environ 750.000 véhicules depuis le Canada et le Mexique, ce qui en fait le premier importateur, tous constructeurs automobiles confondus.

L'UE «regrette profondément»

«Je regrette profondément la décision américaine», a indiqué Mme von der Leyen dans un communiqué, ajoutant que l'UE «continuera à chercher des solutions négociées» avec les Etats-Unis.

Mme von der Leyen a précisé que l'UE allait «évaluer cette annonce», en même temps que les autres mesures envisagées par Washington dans les prochains jours. «Comme je l'ai déjà dit, les droits de douane sont des taxes, mauvaises pour les affaires, pires pour les consommateurs, tant aux Etats-Unis que dans l'Union européenne», a-t-elle encore affirmé.

La Commission européenne avait annoncé jeudi reporter de deux semaines, à mi-avril, l'entrée en vigueur de ses contre-mesures visant des produits américains en réponse aux taxes de 25% décidées par Donald Trump sur l'acier et l'aluminium, afin de donner davantage de temps à une solution négociée.

Le commissaire européen au Commerce Maros Sefcovic s'est rendu mardi à Washington pour poursuivre le dialogue, mais sans résultat tangible, en dépit de «discussions substantielles». Le «travail acharné continue», avait-t-il assuré mardi soir sur X.