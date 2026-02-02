  1. Clients Privés
Droits de douane Trump annonce un «accord commercial» avec l'Inde

ATS

2.2.2026 - 18:41

Donald Trump a annoncé lundi un «accord commercial» avec l'Inde, se traduisant par une baisse des droits de douane à 18% contre 25% aujourd'hui sur les produits indiens, après un échange téléphonique avec Narendra Modi.

Donald Trump a fait cette annonce après un échange téléphonique avec le Premier ministre indien Narendra Modi (archives).
Donald Trump a fait cette annonce après un échange téléphonique avec le Premier ministre indien Narendra Modi (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.02.2026, 18:41

02.02.2026, 19:14

Le Premier ministre indien a «accepté d'arrêter d'acheter du pétrole russe» et s'est engagé à acheter «plus de pétrole auprès des Etats-Unis et, potentiellement, du Venezuela», a assuré le président américain sur son réseau Truth Social.

Il a assuré que de son côté, l'Inde allait réduire à «zéro» ses barrières douanières autant que réglementaires, et allait par ailleurs acheter pour «plus de 500 milliards de dollars» de produits américains.

Washington avait annoncé prendre le contrôle de la production et de la vente de pétrole du Venezuela après l'opération militaire ayant débouché début janvier sur la capture de l'ex-président Nicolas Maduro.

Donald Trump avait déjà assuré il y a plusieurs mois que l'Inde n'achèterait plus d'or noir auprès de la Russie, ce qui priverait Moscou d'une ressource cruciale, utilisée en particulier pour le financement de la guerre en Ukraine.

Le président américain avait d'abord imposé l'an dernier 25% de droits de douane dits «réciproques» sur toutes les marchandises indiennes dans le cadre d'une offensive protectionniste contre les partenaires commerciaux des Etats-Unis, annoncée en avril.

Il avait ensuite décidé d'ajouter en août une surtaxe de 25% sur de nombreux produits indiens à cause des achats de pétrole russe par l'Inde. L'"accord» annoncé lundi met également fin à cette surtaxe, a précisé un haut responsable américain à l'AFP.

