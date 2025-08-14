  1. Clients Privés
Procédures allégées Trump fait fi de l'environnement pour lancer plus de fusées

ATS

14.8.2025 - 03:07

Donald Trump a ordonné mercredi l'allègement de procédures et de réglementations, notamment environnementales, afin de permettre au secteur spatial privé américain d'augmenter de façon «considérable» ses lancements. Cette mesure qui devrait réjouir Elon Musk.

Les lancements de fusée du secteur privé américain, comme SpaceX à l'image, seront facilités par l'administation Trump.
Les lancements de fusée du secteur privé américain, comme SpaceX à l'image, seront facilités par l'administation Trump.
ATS

Keystone-SDA

14.08.2025, 03:07

14.08.2025, 06:25

«Les États-Unis ont pour politique de renforcer leur position dominante dans le domaine spatial en favorisant la concurrence sur le marché des lancements», fait valoir le président américain dans un nouveau décret.

Pour ce faire, le républicain demande à son administration de lever autant que faire se peut les freins administratifs aux activités spatiales commerciales, sur lesquelles il compte pour mener à bien plusieurs de ses projets.

Parmi ceux-ci: l'envoi d'Hommes sur la Lune et sur la planète Mars ou encore la construction d'un bouclier antimissile baptisé «Dôme d'or».

130 lancements en 2024 pour SpaceX

Auparavant réservé aux Etats, le domaine de l'espace s'est ouvert à partir du début des années 2000 aux acteurs privés, dont l'importance n'a depuis cessé de croître, particulièrement aux Etats-Unis.

L'entreprise américaine SpaceX du multimilliardaire Elon Musk domine ainsi désormais le marché mondial, avec plus de 130 lancements en 2024.

Un nombre qui devrait continuer à augmenter, selon les directives données par le républicain, qui appelle à «augmenter considérablement la cadence des lancements commerciaux et des activités spatiales novatrices» américaines «d'ici 2030».

Ces mesures, attendues, devraient réjouir du patron de SpaceX, défenseur comme le président d'une dérégulation du secteur, mais avec qui Donald Trump s'est récemment brouillé.

Elon Musk, qui développe actuellement Starship, la plus grande fusée jamais conçue pour des voyages vers la Lune et la planète rouge, est un partisan des prises de risques et mise sur le lancement de multiples prototypes pour avancer, quitte à ce qu'ils explosent.

«Décision irresponsable»

Une stratégie vivement critiquée sur le plan environnemental, et peu appréciée des autorités de régulation.

«Cette décision irresponsable met en danger les populations et la faune sauvage, car les entreprises privées lancent des fusées géantes qui explosent souvent et causent des ravages dans les zones environnantes», dénonce Jared Margolis, avocat au Center for Biological Diversity.

