200% de droits de douane Trump menace Pékin s'il n'exporte pas ses aimants en terres rares

ATS

25.8.2025 - 20:30

Le président américain Donald Trump a menacé lundi la Chine d'imposer autour de 200% de droits de douane sur les produits chinois entrant aux Etats-Unis si Pékin n'accélérait pas ses exportations d'aimants en terres rares-

La Chine est le premier producteur mondial de terres rares (archives).
La Chine est le premier producteur mondial de terres rares (archives).
sda

Keystone-SDA

25.08.2025, 20:30

«Ils doivent nous donner des aimants. S'ils ne nous en donnent pas alors nous leur imposerons des droits de douane autour de 200%. Mais je pense que nous n'aurons pas de problème avec ça», a déclaré le président américain, en présence de son homologue sud-coréen Lee Jae-myung, lors d'un échange avec la presse dans le Bureau ovale.

La Chine est le premier producteur mondial de terres rares, qui permettent notamment de fabriquer des aimants essentiels à l'industrie automobile, l'électronique ou encore l'armement.

Mais l'Etat-parti chinois a imposé début avril une licence pour l'exportation de ces matériaux stratégiques, une décision perçue comme une mesure de rétorsion face aux droits de douane américains.

Pékin et Washington s'étaient alors lancés dans une véritable guerre commerciale, répondant chacun aux hausses de droits de douane de l'autre, pour atteindre 125% et 145% de part et d'autre.

«Une relation géniale»

Depuis, les négociations entre les deux premières puissances mondiales ont permis d'abaisser les tensions et le gouvernement chinois s'est engagé à accélérer la délivrance de licences pour un certain nombre d'entreprises américaines.

«Je pense que nous avons une relation géniale avec la Chine, j'ai parlé assez récemment avec le président Xi (Jinping) et, à un moment dans l'année, nous devrions nous rendre en Chine», a ajouté Donald Trump.

S'il a reconnu que Pékin disposait «d'atouts dans sa manche», il a cependant rappelé que «nous en avons d'assez incroyables également. Mais je ne veux pas jouer ces cartes car si je le faisais cela détruirait la Chine», a-t-il prévenu.

Baisse des tensions

Des responsables américains et chinois se sont rencontrés à trois reprises ces derniers mois, notamment en mai à Genève, afin d'aplanir un certain nombre de sujets liés à leurs relations commerciales.

A l'issue de ces rencontres, les deux pays ont convenu de maintenir à respectivement 30% et 10% les droits de douane qu'ils s'imposent mutuellement, pour une durée de 90 jours, qui a déjà été prolongée à deux reprises, la dernière jusqu'en novembre.

Pékin a de son côté notamment obtenu un assouplissement des exportations de semi-conducteurs de haute précision en provenance des Etats-Unis, dont la vente à des entreprises chinoises a été progressivement durcie, en particulier sous la présidence de Joe Biden.

