Donald Trump a signé jeudi la charte fondatrice de son Conseil de paix. ATS

Donald Trump a signé la charte fondatrice du «Conseil de paix» jeudi à Davos. Le «Conseil de paix» travaillera «en coordination» avec les Nations unies, a déclaré le président américain.

Keystone-SDA ATS

Le Hamas doit déposer les armes ou «ce sera leur fin», a ajouté jeudi le président américain devant le «Conseil de paix» qu'il a créé et réuni pour la première fois à Davos.

«Ils doivent déposer les armes, et s'ils ne le font pas, ce sera leur fin», a déclaré Donald Trump, ajoutant que le groupe islamiste «est né le fusil à la main».