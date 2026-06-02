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«Sur la base du volontariat» Trump adopte un décret très souple sur la sécurité de l’intelligence artificielle

ATS

2.6.2026 - 18:35

Donald Trump a signé mardi, sans pompe ni fanfare, un décret très attendu qui institue un encadrement souple de l'intelligence artificielle, avec un contrôle facultatif par le gouvernement des modèles les plus avancés.

Rien dans le décret «ne doit servir à instaurer» un quelconque contrôle préalable «obligatoire» par le gouvernement des nouveaux modèles d'IA, lit-on également (archives).
Rien dans le décret «ne doit servir à instaurer» un quelconque contrôle préalable «obligatoire» par le gouvernement des nouveaux modèles d'IA, lit-on également (archives).
AFP

Keystone-SDA

02.06.2026, 18:35

Le texte prévoit le développement d'un cadre «sur la base du volontariat» avec les entreprises de l'IA, qui pourront soumettre leurs modèles de pointe à un examen par le gouvernement, cela avant leur sortie.

Cybersécurité. Anthropic déploie Mythos auprès de 150 nouveaux partenaires mondiaux

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Le texte contient aussi cette précision: rien dans le décret «ne doit servir à instaurer» un quelconque contrôle préalable «obligatoire» par le gouvernement des nouveaux modèles d'IA, lit-on également.

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