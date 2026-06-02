Donald Trump a signé mardi, sans pompe ni fanfare, un décret très attendu qui institue un encadrement souple de l'intelligence artificielle, avec un contrôle facultatif par le gouvernement des modèles les plus avancés.

Rien dans le décret «ne doit servir à instaurer» un quelconque contrôle préalable «obligatoire» par le gouvernement des nouveaux modèles d'IA, lit-on également (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

Le texte prévoit le développement d'un cadre «sur la base du volontariat» avec les entreprises de l'IA, qui pourront soumettre leurs modèles de pointe à un examen par le gouvernement, cela avant leur sortie.

Le texte contient aussi cette précision: rien dans le décret «ne doit servir à instaurer» un quelconque contrôle préalable «obligatoire» par le gouvernement des nouveaux modèles d'IA, lit-on également.