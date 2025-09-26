  1. Clients Privés
Aéronautique Turkish Airlines annonce la commande de 225 avions Boeing

ATS

26.9.2025 - 08:40

La compagnie nationale turque Turkish Airlines a annoncé vendredi la commande ferme de 225 avions américains Boeing, au lendemain d'une réception, la première depuis 2019, du président turc à la Maison Blanche.

Cette commande de Turkish Airlines porte sur 150 appareils Boeing et 75 en option (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.09.2025, 08:40

26.09.2025, 09:00

Cette commande ferme porte sur 150 appareils livrables entre 2029 et 2034 et 75 en option, indique la compagnie dans un communiqué sans préciser le montant de cette transaction.

«Notre conseil d'administration a décidé d'acheter un total de 75 avions B787-9 et B787-10 auprès de Boeing, avec 50 commandes fermes et 25 options, pour une livraison entre 2029 et 2034» et «de 150 appareils 737-8/10MAX, dont 100 en commande ferme et 50 en option», détaille Turkish Airlines.

En outre «des négociations sont en cours avec Rolls-Royce et GE Aerospace pour acquérir des moteurs montés sur les ailes, des moteurs de rechange et des services de maintenance moteur» pour les B-787, précise-t-elle.

«Avec ces commandes, nous souhaitons que l'ensemble de notre flotte soit composée d'avions de nouvelle génération d'ici 2035, renforçant ainsi notre efficacité opérationnelle et atteignant un taux de croissance annuel moyen de 6 %» ajoute la compagnie.

La rumeur de cette commande avait fuité dans la presse turque depuis dimanche, avant la rencontre des présidents Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump à la Maison Blanche.

Cette réception du président turc pendant plus de deux heures jeudi par son homologue américain était la première depuis 2019.

M. Erdogan avait été boudé par la Maison Blanche pendant le mandat du président démocrate Joe Biden.

Turkish Airlines avait annoncé en décembre 2023 la commande de 355 Airbus, principal concurrent, européen, de Boeing.

