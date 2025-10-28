  1. Clients Privés
Finances Twint s'ouvre aux monnaies numériques et à l'identité électronique

ATS

28.10.2025 - 13:12

Le système de paiement numérique Twint souhaite s'ouvrir aux monnaies numériques comme les stablecoins (jetons cryptographiques). La société, propriété des banques cantonales vaudoise et zurichoise, Postfinance, Raiffeisen, UBS, Six et Worldline, entend aussi utiliser de nouvelles applications d'identification électronique (e-ID).

Près de 773 millions de transactions ont été enregistrées en 2024 (image d'illustration, archives).
Près de 773 millions de transactions ont été enregistrées en 2024 (image d'illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

28.10.2025, 13:12

«Les fournisseurs de monnaies numériques réglementées, telles que les stablecoins adossés au franc suisse ou les dépôts tokenisés (représentations numériques des dépôts bancaires traditionnels), ainsi que les développeurs de solutions liées à la nouvelle identification électronique suisse (e-ID), pourront bientôt utiliser l'infrastructure de Twint», indique un communiqué paru mardi.

Cette annonce intervient au moment où le Conseil fédéral se penche sur la réglementation des stablecoins et autres cryptomonnaies. Le gouvernement a mis en consultation son projet de modification de la loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin), laquelle propose notamment d'améliorer les conditions-cadres du secteur des «technologies financières innovantes».

Concernant l'e-ID étatique et gratuite, dont la loi a été acceptée fin septembre, elle fonctionnera comme une carte d'identité dématérialisée. L'application prénommée Swiyu est déjà disponible sous forme de test en version beta.

Fin août, Twint annonçait plus de 6 millions d'utilisateurs. Près de 773 millions de transactions ont été enregistrées en 2024, après un bond de 31% sur un an. L'application est acceptée dans près de 81% des commerces et 86% des boutiques en ligne en Suisse.

