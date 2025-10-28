La plateforme américaine de réservation de véhicules avec chauffeur (VTC) Uber et le géant des puces et logiciels Nvidia s'associent. Ils veulent déployer à grande échelle à partir de 2027 une flotte mondiale de voitures autonomes, avec ou sans chauffeur.

Nvidia fournira une architecture composée de puces et de capteurs, le Nvidia Drive AGX Hyperion 10, qui permettront de rendre un véhicule totalement autonome dans certaines conditions (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Uber commencera à déployer sa flotte autonome mondiale à partir de 2027, visant 100'000 véhicules», sans plus de précisions sur le calendrier, avec le soutien de l'infrastructure Nvidia et en partenariat avec des constructeurs comme Stellantis et Mercedes, selon le communiqué publié par Nvidia.

Cette annonce illustre l'accélération en cours dans le marché naissant des taxis autonomes, déployés avec succès mais à petite échelle aux États-Unis et en Chine, tandis que les annonces de tests se multiplient en Europe.

Nvidia fournira une architecture composée de puces et de capteurs, le Nvidia Drive AGX Hyperion 10, qui permet de rendre un véhicule totalement autonome dans certaines conditions (zones délimitées, hors conditions météo spécifiques ou selon régulations des autorités locales).

«Avec Uber, nous créons un cadre pour que toute l'industrie puisse déployer des flottes autonomes à grande échelle», a déclaré Jensen Huang, le patron de Nvidia, cité dans le communiqué: «ce qui était autrefois de la science-fiction devient rapidement une réalité quotidienne».

«Progrès majeur»

«Cette initiative marque un progrès majeur dans la stratégie mondiale de Stellantis en matière de robotaxis après l'accord récemment annoncé avec (la société chinoise) Pony.ai», pour tester des véhicules autonomes en Europe, s'est félicité de son côté le constructeur franco-italo-américain.

Le partenariat annoncé concerne aussi le constructeur américain de véhicules électriques Lucid dans lequel Uber a investi 3% en juillet pour 300 millions de dollars d'actions.

Aux États-Unis, la filiale de robotaxis de Google, Waymo, dont les centaines de Jaguar sans conducteurs sont devenus presque banales dans les rues de sa vitrine de San Francisco, est la mieux placée à ce jour avec une flotte estimée à 2000 véhicules dans 5 villes en 2025.

Mais la concurrence arrive. Fin juin, Tesla a mis en service son premier service de robotaxi à Austin (Texas). Et Uber, qui collabore déjà avec Waymo, prévoit de lancer une flotte de Lucid autonomes dans «une ville américaine majeure» d'ici fin 2026.

Par ailleurs, Zoox, une filiale d'Amazon, a lancé en septembre un véhicule autonome de 4 places sans chauffeur ni poste de conduite, sur la principale artère de Las Vegas, et finalise des tests à San Francisco.