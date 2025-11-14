La cotation du géant français des jeux vidéo Ubisoft a été suspendue vendredi à la Bourse de Paris à sa demande, au lendemain de l'annonce du report de publication de ses résultats du premier semestre.

Ubisoft est l'un des plus gros acteurs du jeu vidéo dans le monde, avec quelque 17'000 employés. Il a dans son catalogue des jeux majeurs comme «Assassin's Creed», «Far Cry» ou «Just Dance». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le titre est suspendu à compter de l'ouverture du marché ce vendredi «à la demande de la société, suite à la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis», selon une notice d'Euronext.

L'éditeur, qui a enchaîné une succession de déconvenues ces dernières années et dont l'action a plongé de près de 50% depuis début 2025, avait demandé la suspension de sa cotation jeudi.

«Ubisoft a demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions et de ses obligations à compter de l'ouverture des marchés le 14 novembre 2025» et ce jusqu'à la diffusion de ses résultats «dans les prochains jours», a indiqué l'entreprise dans un communiqué jeudi soir.

Contacté par l'AFP, Ubisoft n'a pas donné de raison à ce report dans l'immédiat. Vendredi matin, l'entreprise n'a à nouveau pas souhaité donner davantage de détails, en renvoyant à son communiqué de la veille.

Dans un courriel interne envoyé jeudi aux salariés et consulté par l'AFP, le directeur financier du groupe Frédérick Duguet a indiqué sans plus de précisions qu'Ubisoft avait besoin d'un «délai supplémentaire pour finaliser la clôture du semestre» et que la demande de suspension de sa cotation visait à «limiter les spéculations inutiles et la volatilité du marché pendant ce court délai».

Au premier trimestre (avril-juin) de son exercice 2025-2026 décalé, l'éditeur avait annoncé un chiffre d'affaires en baisse de 3,9%, à 310,8 millions d'euros (286 millions de francs).

Dans un contexte mondial de crise de croissance pour tout le secteur, Ubisoft a enchaîné plusieurs revers ces dernières années, avec des lancements de jeux en demi-teinte et l'arrêt précoce de son jeu de tir en ligne «XDefiant».

Depuis 2023, l'éditeur français poursuit un plan de réduction des coûts qui a déjà entraîné la fermeture de plusieurs studios à l'étranger et le départ de plus de 2000 salariés.

En octobre, il a notamment annoncé un plan de départs volontaires dans ses studios de Stockholm et Malmö, en Suède, qui avaient notamment travaillé sur «Star Wars Outlaws», superproduction qui a connu une réception mitigée et des ventes jugées décevantes après sa sortie à l'été 2024.