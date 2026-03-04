  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tribunal pénal fédéral Affaire des fonds bulgares: le verdict est tombé pour UBS

ATS

4.3.2026 - 17:43

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a acquitté mercredi UBS dans l'affaire des fonds bulgares, qui remonte à l'époque du Credit Suisse. Pour les juges de Bellinzone, la banque ne s'est pas rendue coupable de blanchiment d'argent aggravé.

Pour le Tribunal pénal fédéral, UBS ne s'est pas rendue coupable de blanchiment d'argent aggravé dans l'affaire des fonds bulgares (image d'illustration).
Pour le Tribunal pénal fédéral, UBS ne s'est pas rendue coupable de blanchiment d'argent aggravé dans l'affaire des fonds bulgares (image d'illustration).
sda

Keystone-SDA

04.03.2026, 17:43

Le chef d'accusation de responsabilité pénale des entreprises n'a pas non plus été retenu contre UBS par la Cour d'appel. Par conséquent, l'amende de 2 millions de francs et la créance compensatrice de 19 millions de francs infligées en première instance n'ont plus lieu d'être.

Dans le même arrêt publié mercredi, la Cour d'appel du TPF a classé la procédure qu'elle avait engagée contre une ancienne employée de Credit Suisse, cette dernière étant décédée en 2023.

Le Tribunal a par ailleurs condamné un ancien gestionnaire de fortune d'une autre banque suisse pour soutien à une organisation criminelle. En outre, un ressortissant bulgare a été jugé coupable de participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent.

Pour rappel, les juges de Bellinzone ont dû se pencher une nouvelle fois sur l'affaire des fonds bulgares, après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. La partie de la procédure relative à l'employée de banque décédée en 2023 avait été dans un premier temps disjointe. Le Tribunal fédéral avait requis que ce pan de l'affaire soit joint au reste de la procédure.

En février 2026 s'était tenue une audience supplémentaire de la Cour d'appel, en présence notamment des héritiers de l'employée décédée.

Une affaire héritée du Credit Suisse

Les chefs d'accusation visaient au début de la procédure pénale le Credit Suisse, à qui on reprochait d'avoir recueilli des fonds du clan mafieux bulgare d'Evelin Banev. En juin 2022, cette dernière avait été condamnée en première instance à une amende et au paiement d'une créance compensatrice correspondant aux montants qui avaient échappé au séquestre en raison de ses défaillances.

Après la fusion en 2024 de Credit Suisse avec UBS, le Tribunal pénal fédéral avait rendu une décision qui constatait que la procédure relative au Credit Suisse se poursuivait à l'encontre d'UBS.

Quant aux autres coaccusés, la Cour d’appel a confirmé la culpabilité d'un Bulgare, homme de confiance d'Evelin Banev, pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent aggravé pour des faits commis entre juin 2005 et janvier 2009. Il a été condamné à 26 mois de prison avec sursis partiel.

Pour ce qui est du dernier coaccusé, la Cour d’appel a classé une partie des faits, prescrits en ce qui concerne le blanchiment d'argent, et l'a déclaré coupable de soutien à une organisation criminelle pour des faits s'étant déroulés après août 2007. Il a été condamné à 4 mois et 15 jours de prison avec sursis.

L’arrêt de la Cour d’appel n’est pas définitif, car il peut être contesté devant le Tribunal fédéral.

UBS a réagi mercredi dans un communiqué, en saluant la décision. La banque a toutefois indiqué que, selon elle, la procédure dont elle a fait l'objet aurait dû être classée. Selon UBS, la responsabilité pénale d'une entreprise ne saurait être transférée, après une fusion, au successeur de cette personne morale.

(Arrêt CA.2025.17 du 3 mars 2026)

Les plus lus

Enceinte à 44 ans de son petit ami de 29 ans, elle se sent «stigmatisée»
Une jeune Britannique retrouvée morte sur le superyacht d'un milliardaire
Wendy Holdener perd son entraîneur, Swiss-Ski accuse le coup
Un sous-marin américain coule un navire iranien, près de 150 disparus
Il tue son locataire pour «dette de loyer» avant de le dépecer
«Je suis heureux avec ça, mes chansons vivront sans moi»