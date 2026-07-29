UBS annonce mercredi au détour de ses résultats trimestriels un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars, dont un milliard au cours des trois prochains mois. L'annonce survient avant-même la fin des délibérations parlementaires autour du tour de vis sur les exigences en matière de fonds propres durs pour le numéro un bancaire helvétique.

Les analystes tablaient sur une telle manoeuvre, mais n'en anticipaient l'ampleur qu'entre 1 et 2 milliards de dollars (image prétexte).

«La cadence des rachats suséquents dépendra des conditions de marché, de nos résultats financiers, du maintien d'un ratio de fonds propres durs autour de 14%, ainsi que du déroulement des débats en Suisse au tour des exigences en matières de capitaux,» a indiqué en entretien avec AWP le directeur financier Todd Tuckner.

Le trésorier espère être en mesure de préciser le calendrier à l'issue du partiel en cours. La date butoire fixée à fin juin 2027 laisse toutefois augurer une durée deux fois plus longue que celle du dernier programme de rachat d'actions.

Les analystes tablaient sur une telle manoeuvre, mais n'en anticipaient l'ampleur qu'entre 1 et 2 milliards de dollars.

Le précédent programme lancé a permis de rapatrier 68,1 millions d'actions nominatives, pour une valeur d'acquisition de 2,37 milliards de francs. L'annulation de ces titres fera l'objet d'une proposition lors d'une prochaine assemblée générale.

Le nouveau programme, libellé lui en dollars, correspond sur la base du cours et des taux de change de lundi à un volume de 57,4 millions de nominatives. Il sera mené sur une ligne de négoce séparée à la Bourse suisse. Les actions reprises à cette occasion seront elles aussi vouées à être détruites.