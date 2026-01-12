  1. Clients Privés
Banques UBS toujours opposée à la règlementation sur les fonds propres

ATS

12.1.2026 - 11:33

UBS, seule concernée par le projet de nouvelle réglementation des fonds propres, a répété lundi son opposition à ce projet, estimant que ce dernier la «désavantagerait au niveau international».

Le repreneur de Credit Suisse considère que la "lex UBS" ne lui permettra pas de rivaliser à l'échelle internationale et à armes égales avec la concurrence. (Archive)
Le repreneur de Credit Suisse considère que la "lex UBS" ne lui permettra pas de rivaliser à l'échelle internationale et à armes égales avec la concurrence. (Archive)
ATS

Keystone-SDA

12.01.2026, 11:33

12.01.2026, 11:47

Le Conseil fédéral souhaite que les banques d'importance systémique actives à l'échelle internationale – soit seulement UBS depuis la disparition de sa rivale Credit Suisse – devront couvrir intégralement leurs filiales étrangères avec des fonds propres. Le gouvernement entend donc adapter la loi sur les banques et l'ordonnance sur les fonds propres. Actuellement, cette exigence est encore d'environ 60%.

Pour la banque aux trois clés, qui avait repris en 2023 sa malheureuse rivale, la nouvelle exigence de détenir à l'avenir 130% de fonds propres durs (Tier 1) l'obligerait à lever environ 23 milliards de dollars de capitaux supplémentaires. Cette mesure «provoquerait des coûts élevés» pour UBS et la place financière helvétique et «affaiblirait l'économie suisse».

«La Suisse ne doit pas promulguer des lois qui sont seulement faites pour une seule entreprise», a-t-elle insisté dans une prise de position, ajoutant que les filiales étrangères font intégralement partie du modèle d'affaires et ne doivent pas être découplées de leur maison-mère.

Ces débats, clos depuis vendredi avec la fin de la procédure de consultation, ont pesé sur la valorisation d'UBS en Bourse, cette dernière ayant perdu depuis la fin de l'année dernière 27% ou quelque 30 milliards de francs par rapports à ses pairs européennes et américaines, a sermonné le groupe zurichois. «Le rebond partiel du cours de Bourse ces dernières semaines en raison de spéculations sur un éventuel compromis (...) confirme l'importance de la régulation sur la valorisation», a-t-il ajouté.

