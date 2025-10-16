  1. Clients Privés
Ukraine «Bientôt» des réparations à Zaporijjia, espère l'AIEA

ATS

16.10.2025 - 03:51

Le directeur de l'AIEA, Rafael Grossi, a dit s'attendre mercredi soir à ce que les réparations commencent «bientôt» pour rétablir l'alimentation électrique de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. Selon lui, la situation actuelle n'est «pas tenable».

La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est occupée depuis mars 2022 par les forces russes (archives).
La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est occupée depuis mars 2022 par les forces russes (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.10.2025, 03:51

16.10.2025, 06:52

«Je continue de consulter la Russie et l'Ukraine afin que ces travaux puissent commencer dans les prochains jours», a déclaré dans un communiqué le responsable de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Le site occupé depuis mars 2022 par les forces russes a perdu le 23 septembre la connexion au réseau pour la dixième fois. Il s'agit de la plus longue coupure totale d'alimentation électrique externe de la centrale nucléaire depuis le conflit depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

La centrale, la plus grande d'Europe, est depuis lors alimentée par sept générateurs diesel de secours et «des réparations sur les lignes électriques sont nécessaires des deux côtés de la ligne de front, à plusieurs kilomètres du site», selon M. Grossi.

D'après l'AIEA, la sûreté nucléaire demeure «maintenue», le combustible nucléaire des six réacteurs à l'arrêt continuant d'être refroidi efficacement et le niveau de radioactivité étant normal.

Réacteurs à l'arrêt

Située près de la ville d'Energodar, le long du Dniepr, la centrale nucléaire est proche de la ligne de front. L'équipe de l'agence sur place «continue de signaler des activités militaires à différentes distances du site».

Les six réacteurs de la centrale, qui produisaient avant la guerre environ un cinquième de l'électricité de l'Ukraine, ont été arrêtés après la prise de contrôle par Moscou. Mais la centrale a besoin d'électricité pour maintenir ses systèmes de refroidissement et de sécurité qui empêchent un accident nucléaire, comme la fusion du coeur des réacteurs par exemple.

Au début octobre, Moscou avait affirmé que la situation était «sous contrôle» à Zaporijjia, après des propos alarmants du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Moscou et Kiev se sont mutuellement accusés à plusieurs reprises de risquer une catastrophe nucléaire en attaquant le site et se sont renvoyé la responsabilité de la déconnexion du réseau d'électricité.

«Aucune des deux parties n'aurait intérêt à un accident nucléaire et je suis en contact permanent avec elles dans le but de permettre le rétablissement rapide du raccordement», avait dit Rafael Grossi au début octobre.

