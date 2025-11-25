  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Luxe Ulysse Nardin et Girard-Perregaux licencient plus de 20 employés

ATS

25.11.2025 - 14:49

Le groupe Sowind, qui réunit les marques horlogères neuchâteloises Ulysse Nardin et Girard-Perregaux, annonce mardi avoir licencié 26 personnes sur un total d'environ 300 employés en Suisse. Il met en avant le ralentissement dans certains segments du luxe.

Sowind justifie les suppressions d'emplois chez Ulyssse Nardin et Girard-Perregaux par le ralentissement de certains secteurs du luxe, lequel nécessite d'adapter l'organisation (archives).
Sowind justifie les suppressions d'emplois chez Ulyssse Nardin et Girard-Perregaux par le ralentissement de certains secteurs du luxe, lequel nécessite d'adapter l'organisation (archives).
ATS

Keystone-SDA

25.11.2025, 14:49

25.11.2025, 14:56

Cette décision «n'a rien à voir avec les droits de douane» de 39% imposés par les Etats-Unis sur les exportations suisses en août dernier et qui ont été ramenés à 15% en novembre, a toutefois affirmé une porte-parole de Sowind à AWP, après que les suppressions d'emplois aient été annoncées par le quotidien neuchâtelois Arcinfo.

«Il s'agit d'un ajustement de l'organisation» du groupe, a ajouté la porte-parole. «Face au ralentissement observé dans certains segments du luxe, Sowind Group adapte son organisation dans une vision de long terme», est-il précisé dans un communiqué.

Fondée en 1791, la maison Girard-Perregaux est basée à La Chaux-de-Fonds, alors qu'Ulysse Nardin, créée en 1946, se trouve au Locle. Les deux marques, qui produisent leurs propres mouvements, ont été réunies en janvier 2022 au sein d'une structure devenue indépendante lors de leur vente par le groupe français de luxe Kering.

Sowind dit compter 410 collaborateurs à travers le monde. Selon Arcinfo, le ralentissement général dans l'horlogerie avait déjà donné lieu à la réduction des horaires de travail à la fin de l'an dernier, mais pas à des plans de licenciements étendus.

Les plus lus

Bardella franchit une nouvelle marche dans son ascension fulgurante !
Yann Sommer à nouveau sous le feu des critiques en Italie
Sur le point d'être incinérée, elle se met à bouger dans son cercueil
Neige massive: MétéoSuisse place une partie du Valais en danger 4 sur 5
Un fonctionnaire allemand aurait volé un million d'euros dans un parcmètre
La socialiste Carine Carvalho quitte son siège au Parlement